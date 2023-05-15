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Абхазия Информ

В СЕЛАХ АБХАЗИИ ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРЫНЗЫ

Новости Понедельник, 15 мая 2023 20:16
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В СЕЛАХ АБХАЗИИ ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРЫНЗЫ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. С 5 по 15 мая при поддержке проектного офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) ООН) и структуры «ООН – Женщины» в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» в Абхазии находился международный эксперт в области сыроварения Стоян Врачев.

Эксперт посетил села в различных районах республики и провел мастер-классы по изготовлению брынзы для женщин-участниц проекта.

В рамках этих мероприятий женщины  смогли приобрести навыки производства этого сыра, а также детально разобрать все этапы и задать все интересующие вопросы. Теперь наряду с изготовлением качотты, халлуми и кашкавала у всех жителей Абхазии будет возможность приобрести брынзу высокого качества, сделанную из натурального коровьего молока.

Дополнительно студентам агро-инженерного факультета Абхазского госуниверситета также представилась возможность изучить искусство сыроварения под руководством Стояна Врачева. Обучение позволило студентам ознакомиться с основами производства брынзы.

В преддверии приезда эксперта проектный офис ФАО в Сухуме предоставил университету специальное оборудование для производства сыра, что стало отправной точкой данного образовательного мероприятия.

Совместно со структурой «ООН – Женщины» и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжают цикл мероприятий, направленных на поддержку женщин-фермеров в производстве домашней молочной продукции и расширении их экономических возможностей.

Прочитано 19 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 21:14

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