БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ШТУК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»
Новости Понедельник, 15 мая 2023 20:31
Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «Импорт» был остановлен гражданин Российской Федерации, который не в письменной и не в устной форме не заявил о имеющемся товаре.
Однако в ходе досмотра ручной клади была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 7 800 штук.
Все материалы по данному административному делу переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
Последнее от Super User
- НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ ИМ. Г. ДЗИДЗАРИЯ
- В МУЗЕЯХ СТОЛИЦЫ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
- В СЕЛАХ АБХАЗИИ ПРОШЛИ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БРЫНЗЫ
- ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ «ҲАЛШАРА»
- ЛОШАДИ АБХАЗСКИХ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ СКАЧЕК НА ПАВЛОВСКОМ ИППОДРОМЕ