БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ШТУК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «Импорт» был остановлен гражданин Российской Федерации, который не в письменной и не в устной форме не заявил о имеющемся товаре.