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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ШТУК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Новости Понедельник, 15 мая 2023 20:31
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БОЛЕЕ 7 ТЫСЯЧ ШТУК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «Импорт» был остановлен гражданин Российской Федерации, который не в письменной и не в устной форме не заявил о имеющемся товаре.

Однако в ходе досмотра ручной клади была обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 7 800 штук.

Все материалы по данному административному делу переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 20:35

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