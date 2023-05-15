В МУЗЕЯХ СТОЛИЦЫ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗЕЕ».

Впервые акция «Ночь в музее» была проведена в Берлине в 1997 году. С 1998 года акция стала распространяться по всему миру. В России она начала активно проявлять себя с начала двухтысячных годов.

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. 18 мая в трех музеях Сухума пройдет акция «Ночь в музее». Мероприятие традиционно проводится в Международный день музеев, который отмечается в этот день.

В Абхазии акция «Ночь в музее» впервые прошла 18 мая 2015 года.

Акция «Ночь музеев» – международная и ежегодная примечательна тем, что многие музеи можно посетить вне их привычного графика работы – поздно вечером и ночью. Многие учреждения, помимо экскурсий по постоянной экспозиции, подготавливают развлекательно-познавательные программы.

В музее Боевой славы им. В. Г. Ардзинба посетители увидят концертную программу с участием ансамблей «Ритмы Кавказа», «Диоскурия», «Иаирума» и «Апсны», а также ответить на вопросы викторины. Начало в 16:00.

В литературно-мемориальном музее Д. Гулиа с 18:00 до 19:30 пройдет фотовыставка, посвященная 30-летию празднования Дня Победы и встреча с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Затем посетителей услышат короткую лекции по истории Абхазии (19:30 – 20:00) и лекцию «Святые места Абхазии» (20:10 – 20:40). Завершится мероприятие «Поэтическим часом».

В Абхазском государственном музее пройдут археологическая выставка «Прикосновение к прошлому», выставка «Ткачество абхазов – удивительный мир». Время: 19:00 - 24:00.