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Абхазия Информ

НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ ИМ. Г. ДЗИДЗАРИЯ

Новости Понедельник, 15 мая 2023 21:04
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НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИИ ИМ. Г. ДЗИДЗАРИЯ

Сухум. 15 мая 2023. Абхазия-Информ. 31 января 2023 г. Комиссией по Государственной премии Республики Абхазия им. Г. А. Дзидзария в области науки был объявлен конкурс на соискание Госпремии имени Г. А. Дзидзария в области науки.

Прием документов осуществлялся с 1 февраля по 1 мая текущего года. На соискание премии были выдвинуты фундаментальные научные труды в области истории, филологии и естествознания. Выдвижение работ на конкурс было осуществлено: Ученым советом Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА, Ученым советом Абхазского государственного университета, Ученым советом и коллективом ГНУ «Ботанический институт» АНА, коллективом Национальной библиотекой им. И. Папаскир.  12 мая 2023 г. состоялось очередное заседание Госкомиссии. По его итогам, к участию в конкурсе на соискание Государственной премии им. Г. А. Дзидзария в области науки допущены следующие работы:

1. Адзинба З. И. «Кальцефидные эндемики флоры Колхиды». Сухум, 2021.;

2. Адлейба Дж. Я. «Стилевая и поэтико-композиционная система сказки». В двух томах. М., 2020.;

3. Дзидзария О. П. «Материалы по абхазо-адыгской лексикологии и общему языкознанию». Сухум, 2020.

4. Думаа К. Н. «Трагические последствия распада СССР». Сухум, 2021.;

5. Лакоба С. З. «Из века в век. Историко-культурные очерки». Сухум, 2022., а также серия книг «Неизвестная Абхазия ХХ век»: А. А. Демьянов. «Записки об Абхазии и Грузии (1918-1921 гг.). Сухум, 2021; Е. Б. Рафальская «Из окна вагона. Воспоминания». Сухум, 2021; «АбНО и его разгром 1922-1931 гг.» Сухум, 2021.;

6. Маан О. В. «Абхазы и внешний мир: этнокультурные и экономические связи VIII-XVIII вв.». Сухум, 2020.;

7. Чамагуа В. З. «Очерки истории абхазской публицистики: эпоха, события, личности (вторая половин ХIХ – начало XХI в.». Сухум, 2021.;

8. Чирикба В. А. «Абхазия и итальянские города-государства XIII-XV вв. Очерки взаимоотношений». СПб., 2020. «Независимость Республики Абхазия в свете международного права». Сухум, 2022.

Комиссия по Госпремии им. Г. А. Дзидзария в области науки обращается с просьбой к коллективам научных учреждений, высших учебных заведений, ко всем компетентным специалистам принять активное участие в обсуждении, выдвинутых на соискание премии работ, в средствах массовой информации и присылать свои отзывы до 1 сентября текущего года по адресу: Сухум, ул. акад. Н. Я. Марра, 9, Академия наук Абхазии, Комиссия по Госпремии им. Г.А. Дзидзария в области науки.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 15 мая 2023 21:11

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