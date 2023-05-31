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Абхазия Информ

МИХАИЛ ГАЛУЗИН НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ МЕЖДУ РФ И АБХАЗИЕЙ

Новости Среда, 31 мая 2023 21:09
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МИХАИЛ ГАЛУЗИН НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ МЕЖДУ РФ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 31 мая 2023. Абхазия-ИнформПрезидент Российской Федерации Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Михаила Галузина своим представителем при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения о двойном гражданстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября 2022 года», – говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Палаты Федерального собрания РФ рассмотрят вопросы ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября прошлого года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 31 мая 2023 21:14

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