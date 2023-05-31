МИХАИЛ ГАЛУЗИН НАЗНАЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ МЕЖДУ РФ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 31 мая 2023. Абхазия-Информ . Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Михаила Галузина своим представителем при рассмотрении вопроса о ратификации соглашения о двойном гражданстве между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между РФ и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября 2022 года», – говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Палаты Федерального собрания РФ рассмотрят вопросы ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября прошлого года.