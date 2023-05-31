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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Среда, 31 мая 2023 21:03
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ДАУР КОВЕ ПРИНЯЛ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 31 мая 2023. Абхазия-Информ. Министр культуры Абхазии Даур Кове, приветствуя министра культуры Южной Осетии Радмилу Дзагоеву, вспомнил, как тепло в Цхинвале принимали делегацию из Абхазии в апреле этого года.

«Благодаря вашему постоянному вниманию Дни культуры нашей страны в Южной Осетии прошли просто великолепно. Сегодня, реализуя наши договоренности, мы с радостью откроем Дни культуры Южной Осетии в Абхазии. Рад Вас приветствовать! Добро пожаловать!» – сказал министр.

Радмила Дзагоева в ответном слове подчеркнула, что делегации очень приятно находиться на гостеприимной земле Абхазии.

«Сотрудничество наших стран началось не сегодня. И до нас было реализовано много проектов. Мне очень приятно, что культурное взаимодействие Южной Осетии и Абхазии и сегодня продолжает развиваться и расширяться», – отметила она

Министр культуры РЮО рассказала, что республика с большим интересом принимала творческие коллективы из Абхазии и высказала уверенность в том, что взаимные Дни культуры двух стран окажутся не разовым событием.

«Вместе мы обязательно реализуем множество интересных проектов. Тем более, у нас впереди общий праздник – День Международного признания независимости наших республик Российской Федерацией. Спасибо за теплый прием и готовность к сотрудничеству», – сказала она.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 31 мая 2023 21:08

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