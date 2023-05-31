Сухум. 31 мая 2023. Абхазия-Информ . Разные композиторы, стили и эпохи: в Абхазии стартует фестиваль классической музыки «Парад концертов». Он будет проходить в зале Абхазской государственной филармонии им Р. Д. Гумба с 6-го по 8-ое июня. Этот музыкальный проект проводится Сухумским государственным музыкальным училищем им. А.Ч. Чичба в качестве музыкально – образовательной программы для детей и юношества.

6 июня состоится большой сольный концерт учащейся 4 курса училища по классу скрипки, многократной победительницы республиканских конкурсов и обладательницы Гран-при ряда международных конкурсов Марии-Эмилии Терзян-Хагба. В программе концерта будут представлены сложнейшие произведения мировой скрипичной литературы.

Второй день фестиваля пройдёт 8 июня, и в нём прозвучат произведения для фортепиано, скрипки и духовых инструментов в жанре концерта с оркестром в исполнении учащихся и выпускников Сухумского музыкального училища - Соломона Хагба (фортепиано), Ярослава Боряева (кларнет), Вячеслава Станкевича (скрипка), Искуи Нагапетян (фортепиано), Шахана Сергенава (саксофон), Марии-Эмилии Терзян-Хагба (скрипка), Адама Габелия (фортепиано) и Ланы Адлейба (фортепиано).

В фестивале принимает участие бессменный партнер всех образовательных проектов музыкального училища – Государственный камерный оркестр Республики Абхазия. Главный дирижёр и художественный руководитель народный артист РА Давид Терзян.

Руководитель и автор проекта – директор музыкального училища Нинель Бжания.

Фестиваль проходит при финансовой поддержке Министерства культуры Абхазии.