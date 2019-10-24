ТРОЕ СТОРОННИКОВ ПРИНЯТИЯ 20 СТАТЬИ КОНВЕНЦИИ ООН ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ

По словам одного из участников голодовки Джансух Адлейба, это мирная акция и они никого не призывают к противозаконным действиям.

Объявившие голодовку Асида Кортуа, Джансух Адлейба и Иван Ачба обращаются к Парламенту Абхазии принять антикоррупционный закон в полном объеме и ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции.

«Мы втроем начинаем бессрочную голодовку. Все, что мы хотим, это выбрать цивилизованный путь. У нас требования к Парламенту, как к органу законодательной власти, принять 20 статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией в полном объеме без каких – либо поправок.

Мы за то, чтобы она была принята депутатами и вступила в силу до выборов президента РА. Это все, что мы хотим, поскольку мы устали от бездействия властей. Мы хотим жить в цивилизованном, правовом, законопослушном государстве. Мы хотим, чтобы всё, за что сложили свои головы наши братья и сестры, имело логическое продолжение. Мы хотим результат. Мы устали от бездействия, от бесконечной теории. Нам нужен эффект. Мы хотим развиваться и возрождаться во имя будущего наших детей. От действий парламента зависит будущее нашей страны.

Мы другого пути не видим, мы никого не призываем к беспорядкам, знаем свои права, действуем по букве закона и просим, чтобы к нам отнеслись с уважением», - сказал Адлейба.

Еще одна участница голодовки Асида Кортуа заявила: «Мы обращались на телевидение, к парламенту, везде - одни отговорки. Каждый раз все откладывается, а выборы президента без принятия этого антикоррупционного закона, я считаю никакими».

Инициативная групп граждан с 2012 года выступает за ратификацию Парламентом Абхазии 20 статьи Конвенции ООН против коррупции, декларирование доходов госчиновниками и конкурсный отбор на госслужбу.

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Статья 20 Конвенции ООН против коррупции – «Незаконное обогащение», гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.