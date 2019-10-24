ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАУЛЯ СМЫР, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РОДНЫМ ДЯДЕЙ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АДГУРА АРДЗИНБА
Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Оппозиция требует отставки министра внутренних дел Рауля Смыр, являющегося родным дядей кандидата в президенты РА Адгура Ардзинба и сопровождающего его на разных встречах с избирателями.
Кроме того представители оппозиции заявляют, что без участия кандидата в президенты Аслана Бжания выборы 22 марта не могут состояться.
Об этом сообщил собравшимся у комплекса правительственных зданий член предвыборного штаба Аслана Бжания Леонгид Лакербая.
Первоначально протестующие требовали отставки силовых министров Абхазии и исполняющего обязанности президента Валерия Бганба и введения парламентского правление до выборов нового президента. Среди тех, чьей отставки требовали недовольные граждане, была и фамилия руководителя «Черноморэнерго» Аслана Басария.
По словам некоторых участников акции протеста, они не доверяют представителям исполнительной власти, опасаются подкупа избирателей на предстоящих президентских выборах. Они не исключают повторного отравления лидера оппозиции, кандидата в президенты Аслана Бжания.
В течение дня велись переговоры в Кабинете министров и Парламенте с участием спикера парламента Валерия Кварчия, и.о. президента, премьер-министра Валерия Бганба, силовых министров, депутатов парламента, представителей оппозиции, предвыборного штаба Аслана Бжания.
2 марта кандидат в президенты Аслан Бжания почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован в одну из больниц Сочи Вечером 2 марта Бжания на вертолете доставили в больницу в Краснодар.
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