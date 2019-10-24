ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАУЛЯ СМЫР, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РОДНЫМ ДЯДЕЙ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ АДГУРА АРДЗИНБА

Сухум. 3 марта 2020. Абхазия-Информ. Оппозиция требует отставки министра внутренних дел Рауля Смыр, являющегося родным дядей кандидата в президенты РА Адгура Ардзинба и сопровождающего его на разных встречах с избирателями.

Кроме того представители оппозиции заявляют, что без участия кандидата в президенты Аслана Бжания выборы 22 марта не могут состояться.

Об этом сообщил собравшимся у комплекса правительственных зданий член предвыборного штаба Аслана Бжания Леонгид Лакербая.