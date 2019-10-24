УЧАСТНИКАМ АКЦИИ ГОЛОДОВКИ ОБЕЩАЛИ 12 МАРТА ПРИНЯТЬ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ

Сегодня на Площадь Свободы поддержать участников голодовки пришли несколько сотен человек. Там же состоялся стихийный митинг.

Со слов участников акции, к утру 11 марта более девяти тысяч человек поставили свои подписи в их поддержку.

Сухум. 11 марта2020. Абхазия-Информ . Десятый день продолжается бессрочная голодовка представителей инициативной группы граждан, ратующих за принятие 20 статьи Конвенции ООН против коррупции. Акция проходит на площади Свободы в Сухуме. Участники акции также требуют внести ряд изменений в закон о декларировании доходов госслужащими и депутатами парламента.

«Люди пошли на крайний шаг, рискуя своим здоровьем. Если мы не увидим никаких перспектив, то будем вынуждены расширить свои ряды. К нам примкнут еще люди, пока мы не добьемся цели. Мы - один народ и одна страна, и наши народные избранники должны нас понять и прислушаться к нашему мнению. Никакого шага назад не будет. Мы уже находимся в такой ситуации, когда большая часть общества нас поддерживает. Мы, к сожалению, потеряли 27 лет… Я благодарен всем тем, кто нас поддержал!» - сказал, обращаясь к собравшимсяактивист движения РисмагАджинджал.

Собравшимся сообщили, что сегодня депутаты парламента рассмотрят в рамках профильного комитета поправки к закону о декларировании доходов госслужащими и депутатами парламента, предлагаемые участниками акции голодовки.

Акивист Астамур Какалия, который с утра ходил в парламент, проинформировал собравшихся на площади о том, что в парламенте в эти минуты идет комитетское заседание, а в четверг, 12 марта, состоится заседание сессии, на котором могут быть приняты поправки в закон.

Речь идет о введение до президентских выборов в действие закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", внесение в него поправок, предусматривающих расширение круга родственников госчиновников, заполняющих декларации, а также о введении законодательство понятия «незаконное обогащение». (Принятый 6 фвраля закон должен вступить в силу 30 декабря 2020 г. - ред. АИ)

«Ранее мы предлагали отразить понятие «незаконное обогащение» в законопроекте о декларировании доходов должностными лицами, предусмотрев в качестве наказания отстранение от работы без права возвращения к ней. Сейчас же мы настаиваем на включении в УК РА статьи «незаконное обогащение», сказал Какалия.

Он такжеозвучил фамилии депутатов, которые готовы поддержать требования участников протестной акции - ЛашаАшуба, Инал Тарба, КахаПертая, Илья Гуния.

Несколько недовольных человек предложили собравшимся на площади переместиться к парламенту.

Участница голодовки Асида Кортуа обратилась к собравшимся сохранять спокойствие и тишину и не провоцировать ситуацию.

«От того, что мы будем кричать, орать, крушить, ничего не изменится. Нам обещали в парламенте, что закон будет принят завтра. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Не надо уподобляться тем, кто ломают и крушат парламент. Давайте, спокойно подождем. Если кто-то хочет остаться с нами, то не расходитесь, пожалуйста. Дождитесь результата, стойте с нами спокойно! Не надо нас подводить своими выкриками и выходками. Мы сидим уже десять дней спокойно. Нам осталось подождать один день, имейте терпение. Если же не будут приняты наши требования, мы знаем, как иначе разговаривать. Давайте слушать и слышать друг друга. Мы не должны поступать опрометчиво, все наши действия законны. Если парламент, где 35 депутатов, не поддержит нас, то у нас есть 9 тысяч голосов поддержки. Депутаты нас попросили подождать день. Мы подождем. Но если наше мнение будет проигнорировано, то мы сможем привести их сюда к нам на площадь, чтобы они держали ответ перед каждым из нас», - сказала она.

Директор Абхазского государственного драмтеатра Нодар Чанба, поддержавший акцию,также призвал всех собравшихся успокоится.

«Я призываю всех успокоится, мы не на площади должны принимать какие-то законы. Я понимаю, что это совершенно ненормально, когда наш парламент,который мы же избирали, в течение 10 дней не смог собраться. Но раз люди голодают 10 дней и призывают нас к терпению, то, естественно, мы обязаны к ним прислушаться и усмирить наши нервы», - сказал Чанба

Репатриант Октай Чкотуа рассказал собравшимся о поддержке акции в Сухуме представителями абхазской диаспоры в Турции. «Они также разделяют всю боль и негодование по поводу коррупции. В Турции также ведется сбор подписей в поддержку требований участников акции голодовки. По объективным, в том числе и политическим причинам, они не могут устроить акцию голодовки в Турции. Но, я думаю, всем вам известно, что и Федерация абхазских культурных центров, и Федерация кавказских культурных центров поддерживают протестующих в Сухуме. Они выступили с соответствующими заявлениями.

Чкотуа видит важный позитивный момент в том, что данная акция против коррупции объединила самых разных людей с различными политическими симпатиями.

«Те, кто не услышал гласа народа в данном случае, получат его проклятие. Проблема, поднятая участниками акции, должна быть услышана и поддержана властью», - добавил он.