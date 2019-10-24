УЧАСТНИКАМ АКЦИИ ГОЛОДОВКИ ОБЕЩАЛИ 12 МАРТА ПРИНЯТЬ ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ГОССЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ
Сухум. 11 марта2020. Абхазия-Информ. Десятый день продолжается бессрочная голодовка представителей инициативной группы граждан, ратующих за принятие 20 статьи Конвенции ООН против коррупции. Акция проходит на площади Свободы в Сухуме. Участники акции также требуют внести ряд изменений в закон о декларировании доходов госслужащими и депутатами парламента.
Со слов участников акции, к утру 11 марта более девяти тысяч человек поставили свои подписи в их поддержку.
Сегодня на Площадь Свободы поддержать участников голодовки пришли несколько сотен человек. Там же состоялся стихийный митинг.
«Люди пошли на крайний шаг, рискуя своим здоровьем. Если мы не увидим никаких перспектив, то будем вынуждены расширить свои ряды. К нам примкнут еще люди, пока мы не добьемся цели. Мы - один народ и одна страна, и наши народные избранники должны нас понять и прислушаться к нашему мнению. Никакого шага назад не будет. Мы уже находимся в такой ситуации, когда большая часть общества нас поддерживает. Мы, к сожалению, потеряли 27 лет… Я благодарен всем тем, кто нас поддержал!» - сказал, обращаясь к собравшимсяактивист движения РисмагАджинджал.
Собравшимся сообщили, что сегодня депутаты парламента рассмотрят в рамках профильного комитета поправки к закону о декларировании доходов госслужащими и депутатами парламента, предлагаемые участниками акции голодовки.
Акивист Астамур Какалия, который с утра ходил в парламент, проинформировал собравшихся на площади о том, что в парламенте в эти минуты идет комитетское заседание, а в четверг, 12 марта, состоится заседание сессии, на котором могут быть приняты поправки в закон.
Речь идет о введение до президентских выборов в действие закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами", внесение в него поправок, предусматривающих расширение круга родственников госчиновников, заполняющих декларации, а также о введении законодательство понятия «незаконное обогащение». (Принятый 6 фвраля закон должен вступить в силу 30 декабря 2020 г. - ред. АИ)
«Ранее мы предлагали отразить понятие «незаконное обогащение» в законопроекте о декларировании доходов должностными лицами, предусмотрев в качестве наказания отстранение от работы без права возвращения к ней. Сейчас же мы настаиваем на включении в УК РА статьи «незаконное обогащение», сказал Какалия.
Он такжеозвучил фамилии депутатов, которые готовы поддержать требования участников протестной акции - ЛашаАшуба, Инал Тарба, КахаПертая, Илья Гуния.
Несколько недовольных человек предложили собравшимся на площади переместиться к парламенту.
Участница голодовки Асида Кортуа обратилась к собравшимся сохранять спокойствие и тишину и не провоцировать ситуацию.
«От того, что мы будем кричать, орать, крушить, ничего не изменится. Нам обещали в парламенте, что закон будет принят завтра. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Не надо уподобляться тем, кто ломают и крушат парламент. Давайте, спокойно подождем. Если кто-то хочет остаться с нами, то не расходитесь, пожалуйста. Дождитесь результата, стойте с нами спокойно! Не надо нас подводить своими выкриками и выходками. Мы сидим уже десять дней спокойно. Нам осталось подождать один день, имейте терпение. Если же не будут приняты наши требования, мы знаем, как иначе разговаривать. Давайте слушать и слышать друг друга. Мы не должны поступать опрометчиво, все наши действия законны. Если парламент, где 35 депутатов, не поддержит нас, то у нас есть 9 тысяч голосов поддержки. Депутаты нас попросили подождать день. Мы подождем. Но если наше мнение будет проигнорировано, то мы сможем привести их сюда к нам на площадь, чтобы они держали ответ перед каждым из нас», - сказала она.
Директор Абхазского государственного драмтеатра Нодар Чанба, поддержавший акцию,также призвал всех собравшихся успокоится.
«Я призываю всех успокоится, мы не на площади должны принимать какие-то законы. Я понимаю, что это совершенно ненормально, когда наш парламент,который мы же избирали, в течение 10 дней не смог собраться. Но раз люди голодают 10 дней и призывают нас к терпению, то, естественно, мы обязаны к ним прислушаться и усмирить наши нервы», - сказал Чанба
Репатриант Октай Чкотуа рассказал собравшимся о поддержке акции в Сухуме представителями абхазской диаспоры в Турции. «Они также разделяют всю боль и негодование по поводу коррупции. В Турции также ведется сбор подписей в поддержку требований участников акции голодовки. По объективным, в том числе и политическим причинам, они не могут устроить акцию голодовки в Турции. Но, я думаю, всем вам известно, что и Федерация абхазских культурных центров, и Федерация кавказских культурных центров поддерживают протестующих в Сухуме. Они выступили с соответствующими заявлениями.
Чкотуа видит важный позитивный момент в том, что данная акция против коррупции объединила самых разных людей с различными политическими симпатиями.
«Те, кто не услышал гласа народа в данном случае, получат его проклятие. Проблема, поднятая участниками акции, должна быть услышана и поддержана властью», - добавил он.
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