ВЯЧЕСЛАВ КВЕКВЕСКИРИ ГОТОВ СЛОЖИТЬ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНА ЦИК, ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ НЕ ВНЕСЕТ ЯСНОСТЬ В ЗАКОН О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА

"В 16-ой статье законодатель не указывает этот пункт (графу "против всех" - ред.). Там в алфавитном порядке перечисляются кандидаты, о графе "против всех" же ничего не сказано. В 17-ой статье и в последующих статьях говорится об этом пункте. Но откуда он взялся там, если в описании бюллетеней его нет. Мы об этом говорим уже давно, еще перед выборами в 2019 году. Тогда Парламент нас "отфутболил", не принял поправку. Депутаты тогда заявили, чтобы ЦИК взял на себя ответственность. В 2019 году мы взяли на себя ответственность, и на нас подали в суд", – рассказал Квеквескири.

По словам Квеквескири, камнем преткновения стала графа "против всех", которая была введена закон в апреле 2019 года. Он объясняет, что в 16-й статье закона "О выборах президента Республики Абхазия», в которой речь идет о тексте избирательного бюллетеня, графа "против всех» не упоминается.

Сухум. 13 марта 2020. Абхазия-Информ. Вячеслав Квеквескири готов сложить с себя полномочия члена Центральной избирательной комиссии РА, если Парламент не внесет ясность в закон о выборах президента страны. Об этом он заявил медиа-агентству «Sputnik Абхазия».

После назначения повторных выборов президента республики на 22 марта 2020 года ЦИК вновь обратился в Парламент с просьбой внести ясность в избирательное законодательство. Однако изменения в закон все еще не внесены.

При рассмотрении поправок в Парламенте основное внимание было уделено статье 19 закона "О выборах президента РА", неоднозначная трактовка которой и привела к искам против Центризбиркома и двум противоположным решениям Верховного суда.

В феврале депутаты рассмотрели два законопроекта, вносящих ясность в эту статью и в выборное законодательство в целом.

Парламентарий Илья Гуния считал, что победитель второго тура выборов должен определяться по тем же принципам, что и в первом. То есть победа отдается кандидату, набравшему 50% плюс один голос. При этом голоса, поданные против всех, не будут никуда приплюсовываться, а лишь отражать волеизъявление граждан.

Председатель парламентского комитета по государственной-правовой политике Валерий Агрба предлагал изменить статью 19 закона "О выборах Президента РА" так, чтобы победитель определялся простым большинством голосов.

Ни один из предложенных законопроектов не был принят.

14 марта в Центризбиркоме должно состояться заседание, на котором будет определено содержание избирательного бюллетеня на предстоящих президентских выборах. По словам Квеквескири, он проголосует за включение в бюллетень графы "против всех" в первом туре. Но при этом, если парламентарии не прояснят нормы подсчета голосов и будет назначен второй тур выборов, Квеквескири выступит против внесения этой графы в бюллетень.

"Во втором туре я категорически против этой графы, иначе я ухожу из ЦИКа. Второй раз наступать на одни и те же грабли не буду. Пусть законодатель – кому это положено – вносит ясность. И мы будем считать так, как решит Парламент. В первом туре еще можно вводить "против всех", чтобы понять, сколько людей против выставленных кандидатов. Но если "против всех" не набирает необходимое количество голосов, то пункт не может фигурировать во втором туре", – считает Квеквескири.

Член ЦИК объяснил, что комиссия не раз обращалась в Парламент, чтобы внести ясность в подсчет голосов и избежать впоследствии конфликтных ситуаций.

По словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, решение отдельных членов ЦИК сложить с себя полномочий, если Парламент не внесет ясность в выборное законодательство, их собственная воля и желание и никак не отражает мнение ЦИК в целом.

"Обобщать не хотелось бы. Каждый выразил свое мнение относительно действующего выборного законодательства, которое требует внесения корректировок, поправок, пояснений. Это нужно для того, чтобы закон был ясным и понятным для всех. Вот смысл сделанных заявлений некоторых моих коллег. Важно понять, что речь не идет о саботаже или срыве выборов. Речь идет о принципиальном подходе каждого человека в отдельности. Человек от себя заявил, что в данной ситуации не хочет участвовать. Мои коллеги пытаются достучаться до законодателя", – отметил он.

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