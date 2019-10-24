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Абхазия Информ

МУССА ЭКЗЕКОВ: ЛЮБОЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ В РЕСПУБЛИКЕ ДОЛЖЕН СТРОИТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ОПИРАЯСЬ НА РЕАЛЬНЫЕ НУЖДЫ И ЗАПРОСЫ ЛЮДЕ

Новости Пятница, 13 марта 2020 10:35
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МУССА ЭКЗЕКОВ: ЛЮБОЙ ПРЕТЕНДЕНТ НА ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОСТ В РЕСПУБЛИКЕ ДОЛЖЕН СТРОИТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, ОПИРАЯСЬ НА РЕАЛЬНЫЕ НУЖДЫ И ЗАПРОСЫ ЛЮДЕ

Сухум. 13 марта 2020. Абхазия-Информ. Председатель Высшего совета Всеминроного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков выступил с заявлением в преддверии президентских выборов.

Любой претендент на высший государственный пост в республике должен строить стратегию развития страны, опираясь на реальные нужды и запросы людей, считает Мусса Экзеков. Он выражает уверенность в том, что вместе со всеми здоровыми политическими силами в Абхазии можно будет создать эффективную модель взаимопомощи и созидания для решения актуальных проблем граждан страны.

*** ЗАЯВЛЕНИЕ

Общественная организация «Всемирный абхазо-абазинский конгресс» не является политической организацией и не участвует в политических процессах. В то же время мы готовы к рабочему диалогу со всеми политическими силами республики, не высказывая никому предпочтений.

Целью ВААК было и остается укрепление этнокультурных ценностей абхазо-абазинского и убыхского народов. Одними из своих основных задач мы видим содействие социальной активности, созданию благоприятных условий проживания людей и укрепление гражданского общества.

Для решения этих задач Конгресс ведет активную работу по учреждению в населённых пунктах Республики Абхазия местных отделений. Сотрудники ВААК встречаются с инициативными жителями сёл и городов Абхазии, обсуждают наиболее актуальные проблемы людей и разрабатывают дорожные карты по пошаговому развитию населенных пунктов. В настоящий момент такая работа на системной основе ведется уже в 37 населённых пунктах.

ВААК располагает систематизированной базой данных по наиболее актуальным проблемам населенных пунктов, в которых действуют местные отделения. Все они требуют решения в максимально короткие сроки.

Часть уже решается командой Конгресса. Так, например, в селе Баслаху, совместными усилиями жителей села и команды ВААК, строится жилой дом для семьи художника местной школы. В селе Гуада 50 домов и школа на протяжении 25 лет лишены водоснабжения. Уже достигнуты договоренности о закупке всех материалов. Жители готовы провести все работы собственными силами.

Эти и десятки других проблем – прекрасная возможность на деле проявить заботу о жителях республики.

Выявленные нами проблемы и задачи будут актуальны вне зависимости от того, каким будет исход выборов Президента Абхазии. В этой связи мы готовы поделиться имеющейся информацией со всеми участниками президентской кампании.

Мы полагаем, что любой претендент на высший государственный пост в Республике должен строить стратегию развития страны, опираясь на реальные нужды и запросы людей. Поэтому работа, проводимая Конгрессом, будет полезна для всех кандидатов.

Дорогие жители республики, уважаемые кандидаты!

Мы верим в благополучное будущее нашей Родины. Мы искренне хотим жить в процветающей стране, где власть служит интересам людей.

Мы уверены, что вместе с жителями страны, вместе со всеми здоровыми политическими силами мы сможем создать эффективную модель взаимопомощи и созидания для решения актуальных проблем граждан Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 13 марта 2020 10:41

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