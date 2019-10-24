ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВРЕМЕННОМ ЗАПРЕТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК
Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок. Это сделано в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
До 7 апреля 2020 года:
1) центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям и организациям поручается приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников указанных органов, учреждений и организаций;
2) Министерству финансов приостановить финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий и направлением в заграничные служебные командировки работников центральных и местных органов государственного управления, госучреждений и организаций.
Контроль за исполнением этого распоряжения возложен на Минфин, министерство культуры, министерство просвещения, госкомитет по делам молодежи и спорту, глав администраций городов и районов РА.
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