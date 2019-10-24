Сухум. 12 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал распоряжение о временном запрете на проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий и зарубежных командировок. Это сделано в целях защиты населения от завоза и распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

До 7 апреля 2020 года:

1) центральным и местным органам государственного управления, государственным учреждениям и организациям поручается приостановить проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также направление в заграничные служебные командировки работников указанных органов, учреждений и организаций;