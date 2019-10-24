ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

КМ разрешил передачу Госкомитетом по сельскому хозяйству грузового автотранспортного средства ГАЗ 35-071 с баланса РУП «Машинно-технологическая станция» Сухумского района на баланс Администрации Сухума, а также передачу плавсредств Министерства по чрезвычайным ситуациям Министерству обороны.

Установлена предельная численность работников и размер ассигнований на 2020 год Министерства иностранных дел и Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Внесены некоторые изменения в Положение об Аппарате Кабинета Министров. Оно дополнено пунктами о подготовке Аппаратом КМ проектов законов, постановлений и распоряжений Кабинета Министров, распоряжений Премьер-министра.

В соответствии с порядком использования средств резервного фонда Кабинета Министров рассмотрены вопросы использования средств Резервного фонда Кабмина.

Так, Министерство финансов направит средства Резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия на финансирование непредвиденных ремонтных и восстановительных работ на территории Республиканской санитарно–бактериологической лаборатории г. Сухум ГСЭС в размере 332 тыс. рублей; 7 млн. 113 тыс. на проведение капитального ремонта ограждения «Лыхнашта» в селе Лыхны Гудаутского района; 220 тыс. рублей на строительство навеса для установки тепловизора на КПП «Псоу» в целях защиты населения и не распространения на территории Абхазии коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV; 200 тыс. рублей для осуществления в установленном порядке выплат вознаграждений гражданам за уничтожение волков шакалов и лис; 58 тыс. рублей на организацию торжественного приема гостей и ветеранов боевых действий в Республике Афганистан в связи с 31–й годовщиной вывода советских войск из Афганистана; 5 млн. 767 тыс. на поставку оборудования и мебели для средней школы №3 города Гудаута; 400 тыс. на приобретение специального спортивного инвентаря необходимого для секции тхэквондо для детей с ограниченными возможностями Сухумской спортивной школы.

Правительством рассмотрена и одобрена Концепция национальной системы обеспечения безопасности мореплавания Республики Абхазия.



По словам Премьер-министра Валерия Бганба, документ представляет собой систему взглядов на цели, принципы, задачи создания нацсистемы безопасности мореплавания с учётом современных требований, применительных к Черноморскому бассейну, с учётом особенностей морской инфраструктуры Республики Абхазия.

Проект направлен на создание условий для долгосрочного динамичного развития морской деятельности, как одной из приоритетных задач социально-экономического развития, на охрану окружающей среды и обеспечения государственного контроля судоходства на морской акватории Республики Абхазия.



Утверждены новые Правила присоединения к распределительным электрическим сетям электроэнергетической системы Республики Абхазия в соответствии со статьей 6 Закона Республики Абхазия «Об энергетике».

В целях приведения действующих правил в соответствие с законом были приняты новые правила. Основной особенностью правил является то, что абонентов (физических и юридических лиц) с мощностью до 10 кВт подключают к электросетям бесплатно, абонентов до 30 кВт (к примеру, малый бизнес) подключение предусмотрено в упрощенной форме. Тарифы подключения всех категорий будут определены Кабинетом Министров.

В ходе заседания также обсуждались меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба призвал всех отнестись к решению проблемы более ответственно и рассказал о реализуемых мероприятиях:

«Нам нужно отгородиться от мировой беды, мы должны делать для этого всё возможное. На сегодняшний день планируется создать координационный совет под моим председательством, который помимо работы оперативного штаба, возглавляемого Тамазом Цахнакия, будет вводить дополнительные меры по борьбе с распространением инфекции. Штабы будут создаваться в каждом районе под руководством глав местных администраций».

Он также пояснил, что никаких проблем в части завоза продуктов не предвидится.



Принятые в ходе заседания Кабинета Министров Республики Абхазия акты по мере их подписания будут опубликованы на официальном сайте КМРА в разделе «Акты Правительства».

Об этом сообщает сайт КМ РА.