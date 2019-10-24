ЭКСПЕРТЫ ВОЗ ПОДГОТОВЯТ ОТЧЕТ ПО СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Открывая встречу, Даур Кове выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также выразил надежду на скорейшее разрешение возникшей проблемы.

Сухум. 18 марта 2020. Абхазия-Информ. В среду, 18 марта, глава МИД Абхазии принял делегацию Всемирной Организации Здравоохранения. В составе делегации представитель ВОЗ Сильвиу Доменте, координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям в ВОЗ Василий Есенаманов, лабораторный эксперт ВОЗ Раду Коджокару, эксперт по вопросам профилактики внутрибольничного заражения Абдубуа Маруфов, а также представитель ПРООН Луиса Винтон.

«Ситуация, которая складывается в мире, требует от нас скоординированных действий. Я уверен, что мы достигнем определенных результатов, если будем работать сообща», - отметил министр.

«Для нас очень важно, чтобы рекомендации ВОЗ по предотвращению и нераспространению коронавируса были представлены руководству, чтобы оно, в свою очередь, могло на основании данных рекомендаций принимать решения и действовать в соответствии с теми требованиями и нормами, которые будут предписаны», - подчеркнул Кове.

Представитель ПРООН Луиса Винтон рассказала министру о том, какая поддержка будет оказана Абхазии в борьбе в коронавирусом: это и консультации экспертов из Всемирной Организации Здравоохранения, и обеспечение медикаментами. Винтон также отметила, что данная поддержка стала возможной благодаря помощи всех агентств ООН и USAID.

«Учитывая, что происходит в мире, это серьёзное достижение, что мы смогли привезти сегодня в Абхазию экспертов такого высокого уровня, а также определенное количество медицинского оборудования и медикаментов. Нам удалось привезти с собой более 500 наборов для персонального ухода, более 600 л антисептиков, и около 500 литров антибактериального мыла», - отметила представитель ПРООН.

Координатор программы по готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ Василий Есенаманов подчеркнул, что основной задачей для экспертов сейчас является определение базовой готовности Абхазии к реагированию на первичные импортируемые случаи коронавируса.

Эксперты ВОЗ подчеркнули первостепенное значение защиты медицинских работников, а также важность соблюдения превентивных мер, таких как мытье рук и избегание массового скопления людей.

Эксперты ВОЗ будут находиться в Абхазии два дня, обследуют лаборатории, проведут встречи в Минздраве и санитарно-эпидемиологической станции. По результатам работы будет подготовлен отчет ВОЗ.