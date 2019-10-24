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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ "О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ»

Новости Пятница, 20 марта 2020 15:49
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОДПИСАЛ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ &quot;О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ И ДЕПУТАТАМИ»

Сухум. 20 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба подписал закон «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», принятый парламентом 12 марта 2020 года.

В соответствии с принятыми изменениями, расширяется круг членов семьи декларанта. Теперь это не только супруг (супруга) и  дети, но и  родители декларанта,   а также его родные братья и сестры (статья 2, пункт 8).

Часть 1 статьи 5   дополняется пунктом 4, в соответствии с которым декларация представляется  «в случае назначения на должность декларанта в течение 30 дней со дня вступления в должность».

В соответствии с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 6, кандидат в Президенты Республики Абхазия, кандидаты в депутаты будут представлять декларацию не только в ЦИК, но и в министерство по налогам и сборам для последующего опубликования на официальном сайте министерства (пункт 1 статьи 6).

Кроме того, кадровые службы госорганов будут вести реестр субъектов декларирования и учет полученных деклараций, а также обеспечивать их сохранность (пункт 1 части 2 статьи 7)

«Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия, его структурные подразделения ответственны за изучение сведений, указанных в декларации. При необходимости министерство по налогам и сбором, МВД, СГБ, Генеральная прокуратура, а также суды будут отправлять запросы в соответствующий государственный орган, а также юридическим и физическим лицам, в случае необходимости уточнять совместно с декларантами сведения, указанные в декларации (абзац 2 части 3 статьи 7)

Теперь будет публиковаться не только перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств декларанта, его декларируемый доход, но и сумма денежных средств на счетах в банках.

Согласно изменениям, внесенным в закон, будут размещаться на официальных сайтах и предоставляться СМИ:

  • данные, позволяющие определить место прописки (регистрации) место жительства и (или) пребывания, почтовый адрес декларанта, за исключением несовершеннолетних членов его семьи;
  • данные, позволяющие определить место нахождения объектов недвижимого имущества, принадлежащих декларанту и членам его семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
  • данные об изделиях из драгоценных металлов и/или драгоценных камней, произведениях искусства и объектах культа, объектах национального или мирового культурного достояния, коллекциях произведений искусства, нумизматики, филателии, оружия.

В случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларант освобождается от занимаемой должности без права восстановления на государственную службу (часть 1 статьи 15)

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 20 марта 2020 16:06

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