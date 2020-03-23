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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА И АСЛАН БЖАНИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ ПО ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Новости Понедельник, 23 марта 2020 15:38
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА И АСЛАН БЖАНИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ ПО ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сухум. 23 марта 2020. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба встретился с избранным 22 марта 2020 года президентом Асланом Бжания.

Открывая встречу, Валерий Бганба поздравил Аслана Бжания с избранием и сказал: «Аслан Георгиевич, от всей души поздравляю Вас. Народ Абхазии поверил в Вас, увидели Ваши возможности. Пусть Ваши возможности в строительстве государства и помощи народу только возрастают. Желаю вам в этом деле только удачи. Вы и Ваши сторонники провели предвыборный процесс в соответствии с законом и абхазским этикетом, в чём мы смогли наглядно убедиться в завершение кампании. Спасибо за меры, которые Вы предприняли во имя объединения народа».

Аслан Бжания в свою очередь ответил словами благодарности: «Выборный процесс прошел очень хорошо, без эксцессов, завершение было достойное. Все это благодаря труду ответственных лиц и, в первую очередь, благодаря Вашему личному участию и ответственному подходу, за что и хочу сказать спасибо. Прошу передать слова благодарности всем, кто организовал и провёл избирательный процесс, всем кто был рядом с Вами. При первой же возможности, я поблагодарю их лично. Наши граждане и международные наблюдатели высоко оценили высокую степень организации выборного процесса. Спасибо Вам".

Кроме того, в рамках встречи Валерий Бганба и Аслан Бжания обменялись мнениями по общегосударственным вопросам, обсудили задачи, которые на сегодня стоят перед властью страны, затронули тему здравоохранения жителей республики и другие значимые социально-экономические вопросы.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА. 

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Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 23 марта 2020 15:42

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