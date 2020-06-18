КРИСТИНА ОЗГАН ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ ПО РАЗВИТИЮ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
Сухум. 29 июня 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела рабочее совещание с руководителями Управления по строительству и архитектуре, Управления капитального строительства, по вопросам обеспечения стандартов при проведении государственной экспертизы объектов капитального строительства, ремонта, реконструкции объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.
На встрече обсуждалось обучение абхазских специалистов на базе учебного центра Главгосэкспертизы Российской Федерации, а также вопросы разработки и принятия строительных нормативов при формировании сметной стоимости.
Вице-премьер поручила представить список кандидатов по соответствующим направлениям на прохождение обучения в России.
Возможность оказания абхазской стороне помощи в развитии государственной экспертизы ранее обсуждалась Кристиной Озган на встрече с руководителем Главгосэкпертизы РФ Игорем Маныловым.
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