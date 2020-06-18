«Кровавая свадьба» - великое творение Федерико Гарсии Лорки о непобедимой всепоглощающей страсти, о столкновении традиций и человеческой природы, о чести и искуплении, о любви и смерти. Страстные диалоги, возносимые музыкой на высоту мифа, обнаженная чувственность и мистический символизм, мистериальность и трепещущая, ошеломляющая «жизнь человеческого духа», поэзия чувств и образов», - отмечается в пресс-релизе театра.

10 и 11 июля 2020 года в РУСДРАМЕ состоится премьера спектакля «Кровавая свадьба» по одноименной пьесе Федерико Гарсии Лорки в постановке Марии Романовой.

Сухум. 7 июля 2020. Абхазия-Информ . Никакой «испанщины» в новой постановке РУСДРАМа не будет, сказал гендиректор Русского театра драмы им. Фазиля Искандера Ираклий Хинтба на на пресс-конференции перед премьерой спектакля «Кровавая свадьба».

Ираклий Хинтба рассказал журналистам о том, что спектакль должен был быть поставлен давно, но работу над ним пришлась приостановить из-за пандемии коронавируса.

8 и 9 июля состоится прогон и предпремьерный показ для СМИ.

Хинтба представил режиссера Марию Романову и актеров, играющих главные роли: Наталью Папаскири (Мать), Мадлену Барциц (невеста), Рубена Депеляна (Жених), Османа Абухба (Леонардо).

Хинтба напомнил, что в истории абхазского национального театра «Кровавая свадьба» уже ставилась в 60-е годы ХХ столетия. Много лет «Кровавая свадьба» не сходила со сцены Абхазского драмтеатра им. С. Чанба. Испанские страсти на сцене драмтеатра ярко играли Лео Касландзия, Нурбей Камкия, Шалва Гицба, Минадора Зухба и другие корифеи абхазской сцены.

«Тот спектакль все еще в памяти тех, кто его видел тогда. Наша же «Кровавая свадьба», я уверен, будет совершенно другой. Мне кажется, что наш режиссер пошел иным путем», - сказал Ираклий Хинтба.

По его мнению, это не бытовая испанская история, не этнографическая, а философская, символическая, более образная, эмоциональная, визуальная, с особым световым решением.

Перед актерами РУСДРАМа была поставлена достаточно трудная задача. Сложно играть тех, «кто любовь и свободу покупают смертью, на малое не соглашаются, неистово вырываясь к последнему пределу».

Над спектаклем в РУСДРАМе работала постановочная команда, возглавляемая режиссёром Марией Романовой из Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета.

«Кровавая свадьба» - это спектакль о высшей любви, проявлении высшей страсти, с которой человек порой не может совладать. Дело не в том, чтобы поступать правильно или нет. И Лорка об этом писал: есть мотивы и законы, которые живут в нас и движут нами. Для меня в этом материале главный итог - глубинное осознание и прощение, бессмысленность мести. Есть высший закон - это закон любви», - считает режиссёр Мария Романова.

Делясь своими впечатлениями на пресс-конференции, Мария Романова назвала большой удачей свой приезд в Абхазию. Не случайно, что ее работа в Сухумском театре совпала со временем, когда в мире все меняется. Во время работы над спектаклем актеры активно изучали дневники Лорки, его поэзию, старались погрузиться в мир поэта.

Творчество Лорки у многих читателей ассоциируется с величественно трагическим символом Испании.

«Прикоснувшись к дневникам известного испанского поэта-фаталиста, я почувствовала некую детскость и открытость. Как писал сам Лорка «Самая печальная радость – быть поэтом». Да и само название «Кровавая свадьба» теперь ассоциируется у меня не с трагизмом, а некой жизненностью, поскольку кровь - это и есть жизнь», - отметила режиссер.

Художник-постановщик - Мария Филаретова, художник по костюмам - Наталья Шпанова, режиссёр по пластике - Римма Саркисян (Санкт-Петербург), музыкальное оформление - Владимир Бычковский, художник по свету - известный российский мастер, лауреат высшей театральной премии «Золотая маска» Денис Солнцев.

В спектакле заняты разные поколения артистов Театра им. Искандера. Вместе с заслуженными артистами Абхазии Наталией Папаскири и Джамбулом Жордания, актрисой Анной Гюрегян, роли в спектакле исполняют Мадлена Барциц, Осман Абухба, Рубен Депелян, Саид Лазба, Лоида Тыркба, Милана Ломия, Эмиль Петров, Руслан Жиба, ученицы детской студии театра Валерия Латария и София Квачахия.