В ТРЕХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРЕВЫСИЛА 25%.
Сухум. 12 июля 2020. Абхазия-Информ. В трех из четырех избирательных округов, где 12 июля проводятся повторные выборы депутатов Парламента, явка превысила 25%.
Как сообщили «Абхазия-Информ» в Центризбиркоме, на 15:00 явка избирателей на повторных выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия составила:
- по Бзыпскому избирательному округу №10 - 26,39%
- по Отхарскому избирательному округу №14 - 21,28%
- по Гудаутскому избирательному округу №18 - 27,98%
- по Кындыгскому избирательному округу №31 - 33,51%
Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования.
Пока что в ЦИК никаких жалоб не поступалао. Голосование прохиодит в спокойной обстановке.
Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.
Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводятся в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
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