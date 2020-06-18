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Абхазия Информ

В ТРЕХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРЕВЫСИЛА 25%.

Новости Воскресенье, 12 июля 2020 15:28
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В ТРЕХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРЕВЫСИЛА 25%.

Сухум. 12 июля 2020. Абхазия-Информ. В трех из четырех избирательных округов, где 12 июля проводятся повторные выборы депутатов Парламента, явка превысила 25%.

Как сообщили «Абхазия-Информ» в Центризбиркоме, на 15:00 явка избирателей на повторных выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия   составила:

  • по Бзыпскому избирательному округу №10 - 26,39%
  • по Отхарскому избирательному округу №14 - 21,28%
  • по Гудаутскому избирательному округу №18 - 27,98%
  • по Кындыгскому избирательному округу №31 - 33,51%

Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования.

Пока что в ЦИК никаких жалоб не поступалао. Голосование прохиодит в спокойной обстановке. 

Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.

Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводятся в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 июля 2020 15:34

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