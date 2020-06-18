В ТРЕХ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРЕВЫСИЛА 25%.

Сухум. 12 июля 2020. Абхазия-Информ. В трех из четырех избирательных округов, где 12 июля проводятся повторные выборы депутатов Парламента, явка превысила 25%.

Как сообщили «Абхазия-Информ» в Центризбиркоме, на 15:00 явка избирателей на повторных выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия составила:

по Бзыпскому избирательному округу №10 - 26,39%

по Отхарскому избирательному округу №14 - 21,28%

по Гудаутскому избирательному округу №18 - 27,98%

по Кындыгскому избирательному округу №31 - 33,51%

Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования.

Пока что в ЦИК никаких жалоб не поступалао. Голосование прохиодит в спокойной обстановке.