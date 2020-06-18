В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Сухум. 12 июля 2020. Абхазия-Информ. В воскресенье, 12 июля, в Абхазии проходят выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31. В 08:00 открылись все четвре избирательных участка.
На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.
На депутатские мандаты претендуют:
- Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
- Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводятся в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.
Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования.
Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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