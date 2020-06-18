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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Новости Воскресенье, 12 июля 2020 13:59
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В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Сухум. 12 июля 2020. Абхазия-Информ. В воскресенье, 12 июля, в Абхазии проходят выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31. В 08:00 открылись все четвре избирательных участка. 

На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.

На депутатские мандаты претендуют:

  • Лейба Тамази Гаврилович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
  • Бейя Тимур Абесаломович - по Бзыпскому избирательному округу № 10.
  • Барцыц Алмасхан Эдуардович - по Отхарскому избирательному округу №14.
  • Робестан Иванович Габлия - по Отхарскому избирательному округу №14.
  • Ахба   Астамыр Яковлевич - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
  • Хагба Алхас Эсметович - по Гудаутскому избирательному округу № 18.
  • Кокая Гарри Гурамович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.
  • Адлейба Джансух Ивановича по Кындыгскому избирательному округу № 31.
  • Квициния Аидар Славикович - по Кындыгскому избирательному округу № 31.

    • Повторные выборы депутатов парламента по четырем избирательным округам проводятся в связи досрочным прекращении полномочий депутатами Асланом Бжания, избранным президентом РА, Александром Анквабом, назначенным премьер-министром РА, Юрием Хагуш, назначенным и.о. главы администрации Гагрского района и Дмитрием Дбар, назначенным министром внутренних дел.

    Парламентские выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования.

    Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

    Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 июля 2020 14:18

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