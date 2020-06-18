В АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

Сухум. 12 июля 2020. Абхазия-Информ. В воскресенье, 12 июля, в Абхазии проходят выборы депутатов парламента по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындгскому избирательному округу №31. В 08:00 открылись все четвре избирательных участка.

На одно место в одномандатных избирательных округах №10, №14 и №18 претендуют по два кандидата, в округе №31 – три претендента.

На депутатские мандаты претендуют: