 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОРОГА В НИКУДА
июля 06 2020

ДОРОГА В НИКУДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ПЛЕНУ У МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ У китайцев есть выражение «совершенно мудрый человек»,…
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
июня 29 2020
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ ЗА 2018-2019 ГГ.
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
июня 24 2020
КОММЕНТАРИЙ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ К ИНТЕРВЬЮ АДГУРА АРДЗИНБА АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭСФИРЬ МАЙТОП НАЗНАЧЕНА ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖКХ

Новости Понедельник, 13 июля 2020 21:37
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. Эсфирь Яковлевна Майтоп назначена заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Александр Анкваб.

Ранее Эсфирь Майтоп занимала должность начальника Государственного управления по строительству и архитектуре.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июля 2020 22:02

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « В МИНЮСТЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЗАГСОВ МИД АБХАЗИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ГРАЖДАН – ЗАДАЧА №1! »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.