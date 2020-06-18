ЭСФИРЬ МАЙТОП НАЗНАЧЕНА ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖКХ
Новости Понедельник, 13 июля 2020 21:37
Сухум. 13 июля 2020. Абхазия-Информ. Эсфирь Яковлевна Майтоп назначена заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр Александр Анкваб.
Ранее Эсфирь Майтоп занимала должность начальника Государственного управления по строительству и архитектуре.
Последнее от
- МИД АБХАЗИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ГРАЖДАН – ЗАДАЧА №1!
- В МИНЮСТЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ ЗАГСОВ
- ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ» ПРИЗЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ СТРАНЫ К ДИАЛОГУ О ТОМ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ АБХАЗСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКА
- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ РУСЛАН ХАШИГ СЧИТАЕТ ИСК «СУХУМ-БАНКА» В ОТНОШЕНИИ «АПСНЫПРЕСС» НЕОБОСНОВАННЫМ.
- В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПРИЕМ УЧЕНИКОВ В ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ШКОЛУ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ