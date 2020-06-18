ГОСКОМСТАТ АБХАЗИИ ОПУБЛИКОВАЛ НА СВОЕМ САЙТЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2019 ГОД
Сухум. 14 июля 2020. Абхазия-Информ. Государственный комитет Республики Абхазия по статистике опубликовал на своем сайте статистические данные за 2019 год.
Население Абхазии составляет 245 424 человека (мужчин – 115139, женщин - 130 285). Городское население - 123 462 человека, сельское – 121 962 человека).
В Сухуме проживают 65 530 человек, в том числе (мужчин – 29 876, женщин – 35 654).
В Гагрском районе проживают 39 279 человек, в Гудаутском - 38 650, Сухумском – 11 460, Гулрыпшском - 17 875, Очамчырском – 25 901, Ткуарчалском – 16 461, Галском – 30 268.
Национальный состав республики выглядит следующим образом: абхазы – 125 974 человек, русские – 22 468, армяне – 41 870, грузины – 43 646, украинцы – 1 771, белорусы – 268, греки – 1 360, мингрелы – 3 259, осетины – 598, татары – 347, турки – 749, цыгане – 290, эстонцы – 358.
Пенсионеры в Абхазии составляют 17,85% от общей численности населения республики
Динамика изменения численности пенсионеров по годам (в тысячах человек): в 2013 г. – 48,6; 2014 г. – 49,7; 2015 г. – 50,1; 2016 г. – 50,4; 2017 г. – 50,4; 2018 г. – 49,3; 2019 г.- 43,8
На сайте представлены также данные по рождаемости, смертности, естественному приросту (убыль) населения, количестве браков и разводов семей за период времени с 2014 по 2019 годы.
Число родившихся в 2014 г. составило 2004 ребенка, в 2015 г. – 1927 детей, в 2016 г. – 1768, в 2017 г. – 1711, в 2018 г. – 1430, в 2019 г. – 1274.
Число умерших в 2014 г. составило 1467 человек, в 2015 г. – 1654, в 2016 г. – 1465, в 2017 г. – 1262, в 2018 г. – 1282, в 2019 г. – 124О.
Естественный прирост составил в 2014 г. +537 человек, в 2015 г. – +273, в 2016 г. – +303, в 2017 г. – +449, в 2018 г. – +148, в 2019 г. – +34.
В 2014 году было зарегистрировано 1023 брака и 139 разводов, в 2015 г. – 1024 и 173 соответственно, в 2016 г. – 920 и 146, в 2017г. – 960 и 143, в 2018 г. – 855 и 165, в 2019 г. – 831 и 159.
Объем и динамика валового внутреннего продукта
|2015 г.
|2016 г.
|2017 г.
|2018 г.
|2019 г.
|ВВП в текущих ценах (в млн руб.)
|28 569,2
|30 292,2
|30 397,1
|31 872,0
|34.833,1
|ВВП в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году
|103,7
|106,0
|100,3
|104,9
|109,3
Подробнее см.: https://ugsra.org/ofitsialnaya-statistika.php?
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