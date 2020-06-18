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Абхазия Информ

ТЕМУР КАЙТАН: ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТАКОЙ НЕОРДИНАРНОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, КАК МАРИНА ЭШБА

Новости Понедельник, 20 июля 2020 14:16
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ТЕМУР КАЙТАН: ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТАКОЙ НЕОРДИНАРНОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ, КАК МАРИНА ЭШБА

Сухум. 20 июля 2020. Абхазия Информ. «В память о Марине Эшба можно было бы провести выставку, в художественном училище им. Чачба учредить стипендию ее имени для поощрения будущих скульпторов. В Сухуме можно было бы установить бюст первой женщины-скульптора Абхазии», – сказал главный художник Администрации Сухума Темур Кайтан в беседе с корр. «Абхазия-Информ».

Он считает, что люди должны знать больше о такой неординарной, исторической личности, как Марина Ефремовна. Она была и остается ярким представителем советского абхазского изобразительного искусства.

 

«В ней сочетались талант и женственность. Она была ярким представителем абхазской интеллигенции. Ее судьба, судьба сильного духом человека. Думаю, что начинающие художники обязаны знать о таких людях Абхазии», – считает Темур Кайтан..

Он вспоминает, как в послевоенные годы, будучи главным художником Администрации Сухума, предложил Марине Ефремовне обновить расстрелянный во время Отечественной войны 1992-1993 гг. войны памятник ее отцу Ефрему Эшба (1893-1939).

«Я предлагал сделать новый, такой же, из мрамора, но она категорически отказалась. Марина Ефремовна тогда сказала с металлом в голосе: «Знаете что, он был дважды расстрелян, я бы не хотела видеть новый!». Она считала, что на мемориале необходимо просто установить табличку с информацией о Ефреме Эшба, что он был дважды расстрелян – на Колыме в 1939 году, и в оккупированном Сухуме – в 1992 году. Пускай, мол, люди видят, что происходило здесь и как варварски относились к памятникам», – рассказывает Кайтан.

Работы М.Е. Эшба сохранились в Москве, Брюсселе, Сухуме, Гудауте и других городах мира. По эскизам ее портретов сделаны мемориальная доска на доме – музее великой Марии Ермоловой в Москве, памятник великому писателю Фазилю Искандеру на Новодевичьем кладбище и т.д. Памятные медали Марины Эшба до сих пор обозначены на различных сайтах и представляют ценность для коллекционеров (coins.ee и др).

20 июля 2020 года Марине Эфремовне Эшба исполнилось бы 96 лет.

 

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2020 14:30

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