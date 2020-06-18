МИНТРАНС РОССИИ ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА НЕРЕГУЛЯРНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. В адрес Союза транспортников Абхазии, созданного при Торгово-промышленной палате Республики Абхазия, поступило письмо с дополнениями к приказу № 56 изданному в феврале 2020 года Министерством транспорта России. В них входят новые Форма «Список пассажиров для осуществления нерегулярной пассажирской международной автомобильной перевозки» и Приложение «О порядке заполнения списка пассажиров для осуществления нерегулярной пассажирской международной автомобильной перевозки».

«Эти документы необходимо предоставлять на абхазо-российской границе, в органе транспортного контроля, при перевозке пассажиров в автотранспорте, в котором более 8 мест. Форма заполнения документов, по сравнению с предыдущей редакцией, намного усложнилась. Нас предупредили, что будет вестись жесткий контроль, поэтому подойти к этому вопросу владельцам автотранспортных средств нужно серьезно, чтобы избежать проблем при пересечении границы, в случае ее открытия», – пояснил президент Союза транспортников Абхазии Георгий Ачба.

В Союзе транспортников Абхазии выразили готовность оказать помощь при заполнении такой формы и ответить на возникающие вопросы.

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Об этом сообщает сайт ТПП РА.