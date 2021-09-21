АСЛАН БЖАНИЯ: ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ УДАЛОСЬ «МОБИЛИЗОВАТЬ РАБОТУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»

Бжания отметил, что что за время его нахождения у власти (с апреля 2020г.) удалось «мобилизовать работу правоохранительных органов», стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, увеличилась их раскрываемость.

«Это не значит, что мы решили все проблемы, но мобилизовать личный состав, подобрать руководство правоохранительных органов, я имею ввиду МВД, СГБ, Генеральную прокуратуру, мы смогли. Ни для кого не секрет, что работа этих органов вызывала немало нареканий со стороны общества. Нарекания остаются по сей день, при этом, не могу не отметить, что личный состав этих ведомств в большинстве своем очень добросовестно работает. Это иллюстрируют цифры. Государство тоже не осталось в долгу. В этом году произошло существенное повышение заработной платы в МВД и в СГБ. МВД в этом году получило 80 единиц новых транспортных средств. Статистика показывает, что четко прослеживается тенденция уменьшения тяжких и особо тяжких преступлений, повысилась раскрываемость этих преступлений», - сказал Бжания.

Аслан Бжания также напомнил о том, что еще несколько лет назад было обычным явлением, когда по набережной разгуливали в окружении своей свиты преступные авторитеты. «Это было неотъемлемой частью облика нашего города, особенно летом и молодежь все это видела. Я таких фактов за последнее время не припомню. Этого уже не будет! Определенное число этих «товарищей» сидит в тюрьме, некоторые находятся под административным надзором», - сказал президент.

Бжания придает большое значение правовому обеспечению деятельности МВД и других правоохранительных органов. «Больше полугода шла большая работа, и на этой неделе новые документы будут представлены в Парламент. Они предусматривают существенные изменения в Уголовном кодексе и УПК в плане противодействия организованной преступности и другим видам преступлений, что существенным образом облегчит работу наших правоохранителей. Наметившиеся положительные тенденции в работе правоохранительных органов можно считать промежуточными результатами, о которых можно говорить», - отметил Бжания.

Также президент напомнил о некоторых резонансных преступлениях, связанных с изъятием из преступного оборота огромного количества оружия. «Вы наверно помните, что в прошлом году было изъято около 2,7 млн штук боеприпасов. Перед этим был изъят схрон, в котором находилось огромное количество оружия и боеприпасов, в том числе специальное оружие и самодельные взрывные устройства. Благодаря деятельности сотрудников правоохранительных органов впервые в новейшей истории Абхазии привлечены к уголовной ответственности и отбывают реальные сроки наказания руководители, которые расхитили госимущество. Кое-кто находится в бегах, кое-кто реально сидит в настоящее время в исправительных учреждениях. В нескольких уголовных делах предъявлены обвинения. Будет вынесено судебное решение по водоводу в селе Члоу, по тем событиям, которые происходили в онкологическом центре», - сказал Бжания.

Президент указал и на несовершенство законодательства, регламентирующего деятельность правоохранительных органов. «У нас огромное количество людей имеют какой-то непонятный условный срок. У нас и законодательство сформулировано так, что подобные решения допустимы. Если Парламент поддержит, мы хотим приостановить действие статьи УК, предусматривающей домашний арест. Надо сделать так, чтобы эта мера пресечения действовала только в отношении беременных женщин. Сегодня же эта мера пресечения используется очень широко. Практически все без исключения преступники со стажем имеют документы о том, что они инвалиды, что у них проблемы со здоровьем. Все эти документы, как правило, «липовые». Мы начали проверки и цепочка привела в Минздрав. Как формируется комиссия, которая выносит решения о состоянии здоровья подозреваемых, обвиняемых, заключенных, кто входит в ее состав? Все это и многое другое требует кропотливой работы. Всем этим занимаются наши правоведы. Такой шаг будет сделан в этом году. Надеюсь, Парламент примет предлагаемые нами изменения», - сказал президент.

Вторым этапом реформирования органов внутренних дел президент назвал формирование нового организационно-штатного расписания, что в конечном итоге должно повысить качество работы МВД.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему незаконного оборота наркотиков. Эта очень серьезная проблема, имеющая отношение к большому количеству наших граждан. В этом направлении 2020-2021 годы оказались очень результативными. Изъято огромное количество наркотиков, все это делается силами сотрудников милиции. Другая проблема, которая нас очень волнует, это большое количество ДТП со смертельным исходом. Я сам лично стараюсь контролировать эту проблему. Получилось так, что начальнику управления ГАИ и заместителю министра внутренних дел, курирующему это направление работы, был объявлен выговор. Но, уже сейчас обозначилась неплохая тенденция», - заметил Бжания.

Если в прошлом году за 8 месяцев в результате ДТП погибло 36 человек, в этом году - 23 человека. Личным составом ГАИ МВД РА с 1 января по 31 августа выявлено 62 376 нарушений. В этом году начислено и взыскано штрафов на сумму в 53 млн рублей, а за аналогичный период прошлого года - 14 млн рублей. Важное значение, по словам президента, имеет повышение престижа сотрудников МВД. «В целом по МВД произошло повышение заработной платы в среднем на 70%. Сейчас там средняя заработная плата - от 22 тысяч рублей. Не идут люди работать в органы, значит нужно думать дальше, повышать престиж этой организации, находить в бюджете механизмы социального стимулирования сотрудников милиции. Социальный пакет должен быть у правоохранителей. Это то, что нам предстоит сделать в ближайшие годы. Такого рода проблемы решить очень быстро не получается. Не хватает сотрудников ГАИ, в управлениях и отделах уголовного розыска. Например, по городу Гагра, там по штату должно быть 14 сотрудников, а работают 4. 5 человек отстранены от должности, в их отношении ведется расследование. Большие проблемы в Очамырском РОВД с кадровым составом. Нам потребуется еще пара лет для того, чтобы мы имели очень эффективный институт. Нам потребуется вложить туда существенную сумму денег, по-другому ничего у нас не получится», - заключил президент.

Он также ответил на множество вопросов журналистов, касающихся внутренней и внешней политики Абхазии, взаимодействия власти и оппозиции, деятельности правительства, причин временных сбоев с поставками нефтепродуктов, работы правоохранительных органов, гармонизации законодательства Абхазии и России, ситуации на границе, проблем в энергетической отрасли, открытия аэропорта, инвестиций в экономику страны, незаконной добыче криптовалюты и др.