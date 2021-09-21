АСЛАН БЖАНИЯ: РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства будет подписано между Абхазией и Россией, сообщил сегодня на пресс-конференции президент Аслан Бжания. (apsnypress.info)

Соглашение позволит упростить получение российского гражданства гражданами Абхазии.

Абхазская сторона уже подготовила и согласовала с Россией проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства. Распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства президент Аслан Бжания подписал и направил российской стороне 25 августа этого года.

На подготовку решения этого вопроса ушел год. «Соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента РФ, после того как будет подписано соглашение. Свою часть работы мы выполнили. Этот механизм будет задействован», - отметил Бжания.