АСЛАН БЖАНИЯ: РОССИЯ И АБХАЗИЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА
Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства будет подписано между Абхазией и Россией, сообщил сегодня на пресс-конференции президент Аслан Бжания. (apsnypress.info)
Соглашение позволит упростить получение российского гражданства гражданами Абхазии.
Абхазская сторона уже подготовила и согласовала с Россией проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства. Распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства президент Аслан Бжания подписал и направил российской стороне 25 августа этого года.
На подготовку решения этого вопроса ушел год. «Соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента РФ, после того как будет подписано соглашение. Свою часть работы мы выполнили. Этот механизм будет задействован», - отметил Бжания.
Последнее от Super User
- КОММЕНТАРИИ МИД АБХАЗИИ
- В МОСКВЕ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ
- АСЛАН БЖАНИЯ: ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ У ВЛАСТИ УДАЛОСЬ «МОБИЛИЗОВАТЬ РАБОТУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ»
- СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю.Н. ВОРОНОВА
- 54-Й РАУНД ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ НАМЕЧЕН НА 12-13 ОКТЯБРЯ