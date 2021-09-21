В МОСКВЕ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 21 сентября 2021г. Абхазия-Информ. В Москве подписан Протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из Российской Федерации без взимания вывозных таможенных пошлин. Сообщает сайт минэкономики Абхазии.

В соответствии с Протоколом, Министерство энергетики РФ, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Республики Абхазия определили новые квоты на 2021 год:

- бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 66 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем было определено предыдущим документом;

- бензин автомобильный с октановым числом 95 или более – 23 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем было определено предыдущим документом;

- дизельное топливо – 30 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем было определено предыдущим документом;

- битум нефтяной – 7 тыс. тонн.