В МОСКВЕ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ОБЪЕМОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ
Сухум. 21 сентября 2021г. Абхазия-Информ. В Москве подписан Протокол об увеличении объемов нефтепродуктов, поставляемых из Российской Федерации без взимания вывозных таможенных пошлин. Сообщает сайт минэкономики Абхазии.
В соответствии с Протоколом, Министерство энергетики РФ, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Республики Абхазия определили новые квоты на 2021 год:
- бензин автомобильный с октановым числом менее 95 – 66 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем было определено предыдущим документом;
- бензин автомобильный с октановым числом 95 или более – 23 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше, чем было определено предыдущим документом;
- дизельное топливо – 30 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем было определено предыдущим документом;
- битум нефтяной – 7 тыс. тонн.
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