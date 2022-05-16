АВТАНДИЛ СУРМАНИДЗЕ: ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ В ВИДЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ И ДОМОВ

«За последнюю неделю уже в третий раз собираемся и совещаемся по ситуации. Перед началом летнего курортного сезона надо успеть всё привести в порядок. Ожидается большой наплыв туристов, уже сейчас много гостей столицы», – сказал Автандил Сурманидзе.

Он отметил, что на прилегающих территориях микрорайонов порядок должны поддерживать рабочие управ, а если не будут справляться, могут подключиться и рабочие коммунальных служб администрации.

«Все вместе должны работать – косить, подметать. Строительный мусор особенно актуален - жители порой выкидывают почти у порогов, когда можно изначально вызвать мусоровоз с контейнером, чтобы его вывезти, и чтобы он не захламлял емкости для бытовых отходов. «Спецавтохозяйство» всегда готово оказать необходимую помощь. Своевременно убирайте мусор», – сказал замглавы столицы.

Руководители управ отчитались о проводимой работе на местах. Они затронули актуальный для них вопрос задолженности населения районов за коммунальные услуги, в частности, за вывоз мусора. Есть жители, которые не оплачивали коммунальные услуги все послевоенное время – это почти 30 лет. А те, кто изначально платили, продолжают добросовестно вносить оплату.

Несмотря на то, что оплата сравнительно мизерна – 27 рублей в месяц с одного человека, проживающего в квартире, долги за коммунальные услуги существенны. На совещании в пример привели жителей многоквартирного дома в центре Сухума, задолженность которых составляет порядка 400 тысяч рублей. Дом, в котором, кстати, живут вполне респектабельные люди, с достатком и при высоких должностях. И недавно из этого дома обратились в Управу с возникшей проблемой в подвале. Просят решить вопрос. Но возникает резонный вопрос – из каких средств выполнять ремонт в этом доме?

С недавних пор по новому положению управ, все собранные средства за оплату коммунальных услуг остаются в местном бюджете, чтобы именно из этих средств потом проводить необходимый ремонт подвалов и подъездов многоквартирных домов и благоустраивать территории, прилегающие к ним.

Например, на днях обратились в управу с проблемой жильцы одного из домов по улице Ладария. Они требуют, чтобы в кротчайшие сроки устранили их неудобства. Выяснилось, что только один подъезд в этом доме должен за коммунальные услуги 155 тысяч рублей.

По словам руководителей управ, единственное воздействие на неплательщиков коммунальных услуг, которые они могут применить, это не выдавать жителям справки, когда обращаются в управы.

Задолженность населения за вывоз мусора есть и в частном секторе – на Маяке.

«Прописанных жителей в моем районе 10 тысяч человек. Я посчитал, что в год за мусор должно поступать в бюджет 3 миллиона 240 тысяч. Делим на 12 месяцев, получается 270 тысяч в месяц. Но собираемость в разы ниже», – привел расчеты руководитель управы №3 Астамур Матуа.

Директор Департамента ЖКХ Администрации города Сухум Юрий Дбар считает, что надо больше общаться с населением на местах, чтобы донести до них важность оплаты коммунальных услуг.

«Проблем много в каждой управе. Надо увеличивать собираемость. Если мы не начнем диалог, тогда ничего не изменится. Объяснять людям, что невозможно отремонтировать ни подвалы, ни крыши, ни лифты, ни подъезды привести в приличный вид, ни фасады, которые у нас много лет находятся в безобразном состоянии», – сказал Дбар.

В завершении совещания замглавы Сухума Автандил Сурманидзе посоветовал проводить дворовые собрания в районах, и в частности, в ближайшее время среди жильцов по улице Ладария, 20, которые имея задолженности, обращаются в управы со своими требованиями.

«Если хотят, чтобы мы вывозили мусор, ремонтировали подвалы, подъезды, надо донести до жителей, что и нам нужна их помощь. Надо говорить с людьми. Проведите еще раз дворовые собрания. Объясните, что их оплата возвращается к ним же в виде благоустройства территорий и домов, где они же и проживают», – настаивал Автандил Сурманидзе.

Об этом сообщает сайт столицы.