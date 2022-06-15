ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «АБХАЗЫ НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1917)»
Новости Среда, 15 июня 2022 18:52
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. 18 июня в офисе Московской абхазской диаспоры состоится презентация книги Ларисы Цвижба «Абхазы на фронтах первой мировой войны (1914-1917)».
Начало в 14:00 по адресу: Поклонная 3, БЦ «Poklonka place». Вход Е4, 5 этаж. Регистрация на мероприятие - Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Лариса Цвижба – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.