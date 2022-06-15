ЭНВЕР ЧАМАГУА ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ СГС
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. На заседании Сухумской городской избирательной комиссии 14 июня Чамагуа Энвер Анзорович зарегистрирован депутатом городского Собрания от избирательного округа №14.
Выборы состоялись 12 июня. За место в Собрании боролись индивидуальный предприниматель Джопуа Аслан Русланович и главный инженер МУП «Троллейбусное управление» Чамагуа Энвер Анзорович, – сообщил председатель городского избиркома Адгур Лагвилава.
Повторные выборы в этом округе состоялись в связи с избранием Нарсоу Салакая депутатом Народного Собрания-Парламента Абхазии.