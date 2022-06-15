 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В КМ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2022

Новости Среда, 15 июня 2022 19:02
Оцените материал
(0 голосов)
В КМ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2022

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Джансухом Нанба и министром по туризму Теймуразом Хишба. Руководители ведомств дали подробные разъяснения и уточнения по информации, озвученной ими на расширенном совещании у Президента Республики Абхазия Аслана Бжания, посвященном курортному сезону – 2022. Тогда министром туризма были озвучены сравнительные данные, основанные на официальных показателях МНС на 2019 год и конец 2021 года. 


На начало упомянутого периода в реестре МНС было зафиксировано 428 объектов (25 387 койко-мест), среди которых 108 объектов – юридических лиц, рассчитанных на 14 398 койко-мест, 328 объектов – индивидуальных предпринимателей вместительностью 10 989 койко-мест. В 2021 году в реестр МНС было внесено 683 объекта размещения вместимостью 36 591 койко-мест. 

Более того, по уточненным данным МНС на 1 июня 2022 года в туристической отрасли страны функционируют 745 объектов (37 102 койко-мест), состоящих на налоговом учете.

Сведения об объектах – юридических лицах по районам таковы:

 58d7de1956942e3e31dc6a99b781f5f2.png

Увеличение объектов по юридическим лицам с начала 2019 года по 1 июня 2022 года составило 18 единиц (19%), а койко-мест – 4 892 (29%). Рост показателей обусловлен открытием новых объектов размещения за указанный период, а также изменениями в части увеличения либо уменьшения номерных фондов.

В таблице, приведенной ниже, указаны новые объекты размещения и количество койко-мест в них.

83290281d85869420f8a11e14a86af8a.png

 

По представленной информации, показатели по объектам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям, на конец 2019 года следующие: общее количество объектов – 513; общий номерной фонд – 5 742 номеров; койко-мест – 11 484. 

В этой связи министры обратили внимание на существенную разницу в увеличении количества объектов по индивидуальным предпринимателям с конца 2018 года, где не были учтены 185 физических лиц, занимающихся оказанием услуг в малых средствах размещения, фонд которых не превышает семь номеров. 

Данный прирост объектов в 2019 году обусловлен внесением изменений в налоговое законодательство, а именно – принятием в 2018 году Закона «О патентной системе налогообложения», который вступил в силу 1 января 2019 года и в соответствии с которым начался учет налогоплательщиков патентного режима. 

Количество объектов, койко-мест и номерного фонда индивидуальных предпринимателей по режимам налогообложения таково:

fdf372e8c0ca8a5921ffd49e2d0ba292.png

С 2019 года по 1 июня 2022 год увеличилось количество объектов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям: на 117 (23%), номерной фонд на 1 977 (34%), число койко-мест на 3 954 (34%).

Динамика увеличения объектов размещения индивидуальных предпринимателей за указанный период по видам режимов налогообложения такова:

1. По общему режиму налогообложения: 34 объекта, номерной фонд – 1 457 номеров, койко-мест – 2 914. Данное увеличение показателей связано с тем, что 2 из 34 объектов функционировали ранее в статусе юридического лица, 3 объекта начали функционировать в 2021 году. 29 объектов в 2019 году состояли на специальном режиме налогообложения. В связи с увеличением номерного фонда данные объекты были переведены на общий режим налогообложения в 2021 году.

2. По специальному режиму налогообложения: 55 объектов, номерной фонд – 528 номеров, койко-мест – 1 056. Данное увеличение связано с тем, что в 2020 году в Гагрском районе были проведены контрольные мероприятия, в ходе которых 35 объектов были переведены на специальный режим налогообложения, в соответствии с нормами законодательства в связи с увеличением номерного фонда. 

3. По патентному режиму: 28 объектов, в которых наблюдается убывающая динамика номерного фонда и числа койко-мест. Это обусловлено тем, что номерной фонд данных налогоплательщиков нестабилен и меняется в зависимости от сезона.

На встрече отмечалось, что начало курортного сезона характеризуется слабым потоком туристов, в связи с чем премьер-министр поручил МНС и минтуризму сконцентрироваться на своевременности и полноте платежей в бюджет.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 15 июня 2022 19:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСВОЕНО ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.