В КМ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПО ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2022

Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Джансухом Нанба и министром по туризму Теймуразом Хишба. Руководители ведомств дали подробные разъяснения и уточнения по информации, озвученной ими на расширенном совещании у Президента Республики Абхазия Аслана Бжания, посвященном курортному сезону – 2022. Тогда министром туризма были озвучены сравнительные данные, основанные на официальных показателях МНС на 2019 год и конец 2021 года.

На начало упомянутого периода в реестре МНС было зафиксировано 428 объектов (25 387 койко-мест), среди которых 108 объектов – юридических лиц, рассчитанных на 14 398 койко-мест, 328 объектов – индивидуальных предпринимателей вместительностью 10 989 койко-мест. В 2021 году в реестр МНС было внесено 683 объекта размещения вместимостью 36 591 койко-мест.



Более того, по уточненным данным МНС на 1 июня 2022 года в туристической отрасли страны функционируют 745 объектов (37 102 койко-мест), состоящих на налоговом учете.



Сведения об объектах – юридических лицах по районам таковы:

Увеличение объектов по юридическим лицам с начала 2019 года по 1 июня 2022 года составило 18 единиц (19%), а койко-мест – 4 892 (29%). Рост показателей обусловлен открытием новых объектов размещения за указанный период, а также изменениями в части увеличения либо уменьшения номерных фондов.



В таблице, приведенной ниже, указаны новые объекты размещения и количество койко-мест в них.

По представленной информации, показатели по объектам, принадлежащим индивидуальным предпринимателям, на конец 2019 года следующие: общее количество объектов – 513; общий номерной фонд – 5 742 номеров; койко-мест – 11 484.

В этой связи министры обратили внимание на существенную разницу в увеличении количества объектов по индивидуальным предпринимателям с конца 2018 года, где не были учтены 185 физических лиц, занимающихся оказанием услуг в малых средствах размещения, фонд которых не превышает семь номеров.

Данный прирост объектов в 2019 году обусловлен внесением изменений в налоговое законодательство, а именно – принятием в 2018 году Закона «О патентной системе налогообложения», который вступил в силу 1 января 2019 года и в соответствии с которым начался учет налогоплательщиков патентного режима.



Количество объектов, койко-мест и номерного фонда индивидуальных предпринимателей по режимам налогообложения таково:

С 2019 года по 1 июня 2022 год увеличилось количество объектов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям: на 117 (23%), номерной фонд на 1 977 (34%), число койко-мест на 3 954 (34%).



Динамика увеличения объектов размещения индивидуальных предпринимателей за указанный период по видам режимов налогообложения такова:



1. По общему режиму налогообложения: 34 объекта, номерной фонд – 1 457 номеров, койко-мест – 2 914. Данное увеличение показателей связано с тем, что 2 из 34 объектов функционировали ранее в статусе юридического лица, 3 объекта начали функционировать в 2021 году. 29 объектов в 2019 году состояли на специальном режиме налогообложения. В связи с увеличением номерного фонда данные объекты были переведены на общий режим налогообложения в 2021 году.



2. По специальному режиму налогообложения: 55 объектов, номерной фонд – 528 номеров, койко-мест – 1 056. Данное увеличение связано с тем, что в 2020 году в Гагрском районе были проведены контрольные мероприятия, в ходе которых 35 объектов были переведены на специальный режим налогообложения, в соответствии с нормами законодательства в связи с увеличением номерного фонда.



3. По патентному режиму: 28 объектов, в которых наблюдается убывающая динамика номерного фонда и числа койко-мест. Это обусловлено тем, что номерной фонд данных налогоплательщиков нестабилен и меняется в зависимости от сезона.



На встрече отмечалось, что начало курортного сезона характеризуется слабым потоком туристов, в связи с чем премьер-министр поручил МНС и минтуризму сконцентрироваться на своевременности и полноте платежей в бюджет.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.