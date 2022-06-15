ПРИСВОЕНО ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ»
Новости Среда, 15 июня 2022 19:23
Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенанта Льва Квициния, четверым выпускникам Академии государственной пожарной службы МЧС России, представлявшим нашу республику в данном учебном заведении, присвоено воинское звание «лейтенант».
14 июня лейтенантские погоны выпускникам из Абхазии вручил заместитель начальника АГПС МЧС России по служебной подготовке, полковник Сергей Подкосов.