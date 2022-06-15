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Абхазия Информ

ПРИСВОЕНО ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ «ЛЕЙТЕНАНТ»

Новости Среда, 15 июня 2022 19:23
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Cухум. 15 июня 2022. Абхазия-Информ. Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенанта Льва Квициния, четверым  выпускникам Академии государственной пожарной службы МЧС России, представлявшим нашу республику в данном учебном заведении, присвоено  воинское звание «лейтенант».  

14 июня лейтенантские погоны  выпускникам из Абхазии вручил заместитель начальника АГПС МЧС России по служебной подготовке, полковник Сергей Подкосов.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 15 июня 2022 19:26

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