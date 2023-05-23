СОТРУДНИКИ УГАИ МВД ПРОДОЛЖАЮТ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сухум. 23 мая 2023. Абхазия-Информ . Сотрудники Управления Госавтоинспекции министерства внутренних дел 22 мая продолжили рейдовые профилактические мероприятия. После построения личного состава и обозначения целей профилактического рейдового мероприятия, сотрудники дислоцировались по республике. Упор ВРИО начальника Госавтоинспекции МВД Лоу Инал-ипа поручил делать на Гудаутский район. Согласно статистике 2023 года, именно здесь наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

С приближением курортного сезона на дорогах заметно вырастает число маршрутных такси, рейсовых автобусов, машин, занимающихся туристическими перевозками. Вместе с тем, в последнее время граждане активно жалуются на качество оказываемых данной категорией водителей услуг. В этой связи руководство МВД поручило инспекторам ГАИ провести проверку имеющейся информации.

Рейд проходил более 6 часов. Его итогом стали 289 протоколов об административных правонарушениях, в числе которых управление транспортом в нетрезвом состоянии, отсутствие ремня безопасности во время вождения, применение запрещенной тонированной пленки на лобовом ветровом стекле.

В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1992 нарушения правил дорожного движения, из которых 70 за нарушение норм тонирования автостекол. 88 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/

УГАИ МВД РА призывает граждан соблюдать ПДД, ведь от этого порой зависит ваша жизнь и жизни других участников дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.