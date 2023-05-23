У ГРАЖДАН АБХАЗИИ ВЫЯВИЛИ МЕТАДОН И НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ

Сухум. 23 мая 2023. Абхазия-Информ. Жителю с. Лыхны Гудаутского района Ванджаш Рафаэлю Зефиковичу 1991 г.р. вменяются незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Абхазии наркотического средства «метадон».

Сильнодействующее наркотическое средство гражданин хранил при себе и выдал в ходе личного досмотра.