У ГРАЖДАН АБХАЗИИ ВЫЯВИЛИ МЕТАДОН И НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ
Сухум. 23 мая 2023. Абхазия-Информ. Жителю с. Лыхны Гудаутского района Ванджаш Рафаэлю Зефиковичу 1991 г.р. вменяются незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Абхазии наркотического средства «метадон».
Сильнодействующее наркотическое средство гражданин хранил при себе и выдал в ходе личного досмотра.
Ванджаш был задержан сотрудниками группы уголовного розыска линейного отдела милиции железнодорожной станции «Гагра» линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии после прохождения зоны таможенного контроля КПП «Псоу».
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Рафаэля Ванджаш по ч.1 ст. 223 и ч.1 ст. 224 прим.1 УК РА проводит следственное подразделение ЛУВД министерства внутренних дел.
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Жителю Гудаутского района Цушба Дмитрию Родиковичу 1978 г.р. вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений в крупном размере.
В ходе обследования приусадебного участка в с. Куланырхуа, по месту жительства гражданина Цушба, сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Гудаутскому району обнаружены и изъяты корни растения вида «Мак снотворный».
Следственным подразделением Гудаутского РОВД в отношении Дмитрия Цушба по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело.
Судом Гудаутского района задержанному избрана дальнейшая мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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