В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Сухум. 23 мая 2023. Абхазия-Информ . 23 мая Православная церковь празднует день святого апостола Симона Зилота (Кананита). Память о нем в Абхазии свято чтут по сей день, поэтому этот день является праздничным нерабочим днем. Во всех действующих храмах страны проводятся богослужения в честь одного из апостолов Иисуса Христа. Симоно-Кананитский Новоафонский монастырь в Абхазии считают одним из главных мест паломничества в республике.

По преданию, примерно в 55 году н. э. святой Симон Кананит поселился в окрестностях современного Нового Афона, в ущелье Псырцха, в пещере. К месту поклонения ведет выдолбленная крутая лестница (200 ступеней).

В центре грота располагается крупный валун – по легенде апостол использовал его в качестве стола. Внутри грот украшен иконами и свечами. Бывшая апостольская келья превращена в небольшую часовню.

В ущелье реки Псырцха Симон Кананит и принял мученическую смерть.

В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Он расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.