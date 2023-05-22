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Абхазия Информ

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: НАША ЗАДАЧА СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ АБХАЗИИ И БАШКОРТОСТАНА

Новости Понедельник, 22 мая 2023 21:41
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ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: НАША ЗАДАЧА СОДЕЙСТВОВАТЬ РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ АБХАЗИИ И БАШКОРТОСТАНА

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В рамках программы визита делегации Республики Башкортостан под руководством министра торговли и услуг РБ А.Н. Гусева, состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана. Мероприятие прошло при содействии Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия на площадке, предоставленной Культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуме.

Открывая встречу президент ТПП Тамила Мерцхулава сказала: «Мы рады, что наше тесное сотрудничество продолжается. Уверена, что вы, как и мы заинтересованы в сохранении и приумножении нашей совместной деятельности. Мы высоко ценим ваши усилия, направленные на развитие деловых отношений между нашими организациями. С коллегами из ТПП Башкирии уже реализовано немало совместных проектов, проводится обмен бизнес-миссиями».

По мнению президента ТПП, уже стало хорошей традицией принимать в Абхазии делегации из Башкирии, в состав которых, помимо предпринимателей, входили и представители СМИ. И именно благодаря их поддержке проходили презентации Абхазии, ее экономического потенциала на разных информационных площадках Башкортостана.

Тамила Мерцхулава также напомнила о состоявшихся встречах глав Абхазии и Башкирии, в рамках которых достигнуты договоренности о содействии увеличению товарооборота между республиками.

В свою очередь министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев подчеркнул, что это не первый рабочий визит в Абхазию.

«Мы любим принимать наших дорогих гостей из Абхазии у нас – в Башкортостане, потому что именно подобного рода мероприятия как раз и влияют на развитие наших взаимных торговых отношений. Мы рады, что наше сотрудничество продолжается и уверены, что в дальнейшем эти связи еще больше укрепятся», – сказал министр.

Затем состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Республики Башкортостан. Также участникам мероприятия были представлены все члены бизнес-миссии, прибывшие в Абхазию для налаживания торгово-экономического сотрудничества с абхазскими партнерами.

Признавая важность дальнейшего укрепления связей и развития делового сотрудничества, экономических и торговых отношений между нашими республиками, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством торговли и услуг Башкортостана и Торгово-промышленной палатой Абхазии.

Далее, на площадке организованной ТПП прошли В2В переговоры, а также состоялся обмен контактами и обсуждение возможных экспортно-импортных операций на долгосрочной основе.

На презентации были представлены экспозиции абхазских производителей: обществ с ограниченной ответственностью «Пивоваренный завод «Сухумский», «Вина и Воды Абхазии», «Минеральные воды Абхазии», «Шато Абхаз», ПАО «АБХАЗ-ВИНО», «Репруа», «Альбион», «Абхазпродукт», «Вилла Елана», «Аргун Иашта», ТД «Рубин» (Бренд «Абхазская сказка»)  и ИП Камилы Квициния.

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Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 21:55

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