В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА 25 АПСАР
Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной банкноты номиналом 25 апсар, посвященной тридцатилетию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Дата ввода в обращение: 22 мая 2023 г.
Размер банкноты: 150 Х 65 мм
Тираж: 15 000 шт.
Автором дизайна является художник Батал Джапуа. На лицевой стороне банкноты – парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд с государственного флага Республики Абхазия. Слева на заднем плане изображен парусник. Изображения наложены на традиционный абхазский орнамент. В нижнем левом углу – государственный герб. В левом верхнем углу в вертикальные две строки указан номинал «25 ԥсар».
Основное изображение оборотной стороны банкноты – воины абхазы. Фоном композиции служит традиционный абхазский орнамент.
В соответствии с Законом Республики Абхазия от 21.04.2008 N 2012-с-IV «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот» памятные банкноты – денежные знаки, изготовленные на основе бумаги, специальных видов пластика или их сочетания.
Выпущенные в обращение банкноты являются платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в российских рублях: 1 апсар равен 10 рублям Российской Федерации. При этом, в соответствии с законом, банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли.
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