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Абхазия Информ

В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА 25 АПСАР

Новости Понедельник, 22 мая 2023 21:32
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В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА 25 АПСАР

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятной банкноты номиналом 25 апсар, посвященной тридцатилетию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Дата ввода в обращение: 22 мая 2023 г.

Размер банкноты: 150 Х 65 мм

Тираж: 15 000 шт.

Автором дизайна является  художник Батал Джапуа. На лицевой стороне банкноты – парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд с государственного флага Республики Абхазия. Слева на заднем плане изображен парусник. Изображения наложены на традиционный абхазский орнамент. В нижнем левом углу –  государственный герб. В левом верхнем углу в вертикальные две строки указан номинал «25 ԥсар».

Основное изображение оборотной стороны банкноты – воины абхазы. Фоном композиции служит традиционный абхазский орнамент. 

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 21.04.2008 N 2012-с-IV «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот» памятные банкноты – денежные знаки, изготовленные на основе бумаги, специальных видов пластика или их сочетания. 

Выпущенные в обращение банкноты являются платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в российских рублях: 1 апсар равен 10 рублям Российской Федерации. При этом, в соответствии с законом, банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 21:41

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