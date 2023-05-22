В ОБРАЩЕНИЕ ВЫПУЩЕНА ПАМЯТНАЯ БАНКНОТА 25 АПСАР

Размер банкноты: 150 Х 65 мм

Тираж: 15 000 шт.

Автором дизайна является художник Батал Джапуа. На лицевой стороне банкноты – парящий ястреб и его изображение в профиль, сверху полукругом расположены семь звезд с государственного флага Республики Абхазия. Слева на заднем плане изображен парусник. Изображения наложены на традиционный абхазский орнамент. В нижнем левом углу – государственный герб. В левом верхнем углу в вертикальные две строки указан номинал «25 ԥсар».



Основное изображение оборотной стороны банкноты – воины абхазы. Фоном композиции служит традиционный абхазский орнамент.



В соответствии с Законом Республики Абхазия от 21.04.2008 N 2012-с-IV «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот» памятные банкноты – денежные знаки, изготовленные на основе бумаги, специальных видов пластика или их сочетания.

Выпущенные в обращение банкноты являются платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в российских рублях: 1 апсар равен 10 рублям Российской Федерации. При этом, в соответствии с законом, банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли.