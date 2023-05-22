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Абхазия Информ

СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ FCF

Новости Понедельник, 22 мая 2023 21:27
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СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ FCF

Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В Ессентуках прошёл 14-ый Чемпионат и Первенство Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. В нем приняли участие более 300 спортсменов из Ирана, Абхазии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Воронежской области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Липецкой области, Республики Северная Осетия-Алания, Ростовской области и Чеченской Республики.

Абхазию представляли спортсмены секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Бойцы команды провели по два, а некоторые и по три боя, и завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.

2-е место – у Тамерлана Атумава и Енри Агрба и два вторых места у Леона Базильского, боровшегося в двух разных весовых категориях.

3-е место у Бганба Османа.

Также команда Сухума завоевала третье общекомандное место в Чемпионате Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF.

Тренерский состав: Таташ Атумава, Ахра Квициния, Саид Смыр.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 22 мая 2023 21:51

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