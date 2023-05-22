СУХУМСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ПОЛНОКОНТАКТНОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ FCF
Сухум. 22 мая 2023. Абхазия-Информ. В Ессентуках прошёл 14-ый Чемпионат и Первенство Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. В нем приняли участие более 300 спортсменов из Ирана, Абхазии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Воронежской области, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Липецкой области, Республики Северная Осетия-Алания, Ростовской области и Чеченской Республики.
Абхазию представляли спортсмены секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
Бойцы команды провели по два, а некоторые и по три боя, и завоевали три серебряные и одну бронзовую медали.
2-е место – у Тамерлана Атумава и Енри Агрба и два вторых места у Леона Базильского, боровшегося в двух разных весовых категориях.
3-е место у Бганба Османа.
Также команда Сухума завоевала третье общекомандное место в Чемпионате Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF.
Тренерский состав: Таташ Атумава, Ахра Квициния, Саид Смыр.
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