Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . В Сухуме прошел открытый республиканский турнир по фехтованию, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В церемонии открытия и награждения победителей и призеров приняли участие начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Жанна Зантария, главный специалист спортивного отдела Госкомитета Лев Тарба, президент Федерации фехтования Абхазии Нана Капба и мастер спорта СССР по современному пятиборью Валерий Толочко.

В рамках турнира прошли соревнования по двум видам оружия: сабле и шпаге среди спортсменов 2008-2014 годов рождения. Соревновались 10 спортсменов из Сухума и Гагры.



По итогам турнира среди девочек в дисциплине «шпага» первое место заняла Ирэна Бебия (Сухум), второе – Злата Карамзия (Сухум), третье – Диана Атейба (Гагра). Среди юношей первым стал Айнар Тхайцук (Сухум), второе место занял Леон Блаб (Сухум), третье – Данил Могила (Сухум).



В дисциплине «сабля» первым стал Глеб Стефаниди (Гагра), второе место занял Эрик Миносян (Гагра), третье – Юрий Панфилов (Гагра).



Специальным призом «За волю к победе» был награжден Илья Колесников из Гагры.



Сухумских спортсменов тренирует Павел Коршунов, гагрских – Юрий Орлов.



Главный судья – Павел Коршунов.



Организатор – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту.