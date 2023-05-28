МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . На встрече заместителя министра культуры РФ Андрея Малышева с министром культуры Республики Абхазия Дауром Кове обсуждались реализация культурных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Стороны подписали Программу сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры Республики Абхазия на 2023-2025 гг.

Программа предполагает дальнейшее сотрудничество в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов, сохранения объектов историко-культурного наследия. Согласно документу, стороны будут способствовать установлению прямых контактов между представителями культуры и искусства обеих стран.

«С особым вниманием относимся к развитию и углублению нашего культурного взаимодействия. Наиболее насыщенным направлением сотрудничества остается концертно-гастрольная деятельность. В настоящее время в ряде регионов России с успехом проходят гастроли абхазских коллективов», – отметил Андрей Малышев.

В 2022 году в России с успехом гастролировал Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера, чьи постановки полюбились российскому зрителю и украшают ведущие театральные фестивали России. 27 мая 2023 г. в Концертном зале имени П. И. Чайковского в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» состоится концерт Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Республики Абхазия. Андрей Малышев также предложил расширить географию концертно-гастрольных выступлений, а также проработать возможность показов спектаклей национального театра республики.

Еще одной темой встречи стало обсуждение развития сотрудничества в сфере кинематографии.

«Сегодня мы видим большой интерес к съемкам в Абхазии. В прошлом году 14 российских компаний снимали свои картины на территории республики. Мы отмечаем растущий спрос в этом направлении и поэтому прорабатываем закон о кино в республике», – рассказал руководитель абхазского ведомства.

Также он рассказал об успешных кейсах рибейта в российских регионах. Замминистра сообщил, в стране действует программа, позволяющая региону вернуть часть средств, если на его территории снимают фильм. Практика последних лет показала, что данный механизм работает эффективно.

Также на встрече обсудили перспективы музейного сотрудничества, участие молодых талантов Абхазии в предстоящем Международном детском культурном форуме. Делегация республики отметила, что в прошлом году молодые участники получили незабываемые эмоции от события и страна намерена принять участие и в этом году.