ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . Двое граждан республики Узбекистан, один из которых несовершеннолетний, заключены под стражу. Они были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в г. Сухум в результате проведения ряда оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий.

Зухридинов Азизбек Дададжон-угли 2005 г.р. на момент личного досмотра хранил при себе заизолированные отрезки черного полиэтиленового пакета с содержащимся в них кристаллообразным веществом белого цвета. Идентичные свертки были обнаружены и изъяты у несовершеннолетнего Турсунбоева Саифулло Тургунбой-угли. Как впоследствии установлено экспертами, изъятое у вышеназванных граждан вещество является наркотическим средством «метадон».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанных лиц установлено, что последние занимались распространением наркотических средств на территории нашей республики путем так называемых «тайных закладок».

Так, при обследовании местности в г. Сухум с участием гражданина Зухридинова, в парковой зоне на набережной Махаджиров, обнаружены потайные места, из которых изъяты три заизолированных свертка с расфасованным светлым веществом. Еще две подготовленные к реализации закладки с аналогичным веществом ранее сделал несовершеннолетний Турсунбоев, которые так же были изъяты сотрудниками УКОН МВД Абхазии.

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого в ходе производства личного досмотра вышеназванных лиц, а также в ходе производства обследования местности с участием задержанных, составила порядка 5 грамм, что является особо крупным размером.

В отношении Зухридинова Азизбека и Турсунбоева Саифулло по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.