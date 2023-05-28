 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Воскресенье, 28 мая 2023 21:16
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ. Двое граждан республики Узбекистан, один из которых несовершеннолетний, заключены под стражу. Они были задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии в г. Сухум в результате проведения ряда оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий.

Зухридинов Азизбек Дададжон-угли 2005 г.р. на момент личного досмотра хранил при себе заизолированные отрезки черного полиэтиленового пакета с содержащимся в них кристаллообразным веществом белого цвета. Идентичные свертки были обнаружены и изъяты у несовершеннолетнего Турсунбоева Саифулло Тургунбой-угли. Как впоследствии установлено экспертами, изъятое у вышеназванных граждан вещество является наркотическим средством «метадон». 

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанных лиц установлено, что последние занимались распространением наркотических средств на территории нашей республики путем так называемых «тайных закладок».

Так, при обследовании местности в г. Сухум с участием гражданина Зухридинова, в парковой зоне на набережной Махаджиров, обнаружены потайные места, из которых изъяты три заизолированных свертка с расфасованным светлым веществом. Еще две подготовленные к реализации закладки с аналогичным веществом ранее сделал несовершеннолетний Турсунбоев, которые так же были изъяты сотрудниками УКОН МВД Абхазии.

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого в ходе производства личного досмотра вышеназванных лиц, а также в ходе производства обследования местности с участием задержанных, составила порядка 5 грамм, что является особо крупным размером.

В отношении Зухридинова Азизбека и Турсунбоева Саифулло по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 28 мая 2023 21:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ И АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА РОБЕРТ КИУТ: ПРОВЕДЕНИЕ МИРНОГО МИТИНГА – ЭТО КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, НО ВСЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ БУДУТ ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬСЯ В РАМКАХ ЗАКОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.