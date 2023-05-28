РОБЕРТ КИУТ: ПРОВЕДЕНИЕ МИРНОГО МИТИНГА – ЭТО КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН, НО ВСЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ БУДУТ ЖЕСТКО ПРЕСЕКАТЬСЯ В РАМКАХ ЗАКОНА

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . О том, почему силовые структуры призывают граждан избежать повторения событий декабря 2021 года в ходе заявленного на 30 мая митинга, и как будут реагировать в случае правонарушений в интервью медиа-клубу «Апсны.иахьа» рассказал председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут.

«В первую очередь, почему мы не хотим повторения 2021 года, это потому что нам пришлось столкнуться с нашими же гражданами, которые совершали противозаконные действия, пытались совершить антиконституционные действия, мы этому всему противостояли.

Соответственно, были столкновения силовиков с гражданскими лицами, в том числе и погромы, к сожалению, приходилось задерживать ребят, которых направляли на определенные действия, в отношении которых возбуждены уголовные дела, их материалы находятся в суде.

Конечно же, мне бы не хотелось, чтобы нашу молодежь использовали именно в таком порядке. В государстве все должно происходить конституционным способом, есть выбор народа его надо придерживаться.

Есть основания полагать, что в ходе декабрьских событий , некоторые участники употребляли запрещенные средства – следы, оставленные ими на местах проведения массовых мероприятий, об этом говорят.

В принципе, по характерным признакам молодежи, их поведения можно было понять, что они находятся под конкретным воздействием. В настоящее время мы этого опасаемся. Потому что в таком состоянии люди могут совершить страшные дела. Наши сотрудники будут защищать законные права граждан, но при этом пресекать подобные вещи, потому что мы обязаны защищать народ, защитить их выбор.

Конечно, не хотелось бы, чтобы в таком формате использовали нашу молодежь. Если их приучать к этому сегодня, от этого можно получить серьезные последствия. Все аукается всеми теми периодами, которые мы проходили. И нашу молодежь нужно воспитывать в другом порядке, более цивилизованно. Приходить во власть надо тоже цивилизовано, для этого надо работать, учиться, приложить много труда, чтобы стать руководителем страны. Тебя должен полюбить и выбрать народ. Только в таком порядке ты имеешь полное право управлять страной.

В настоящее время, по примеру 2021 года, мы уже более основательно подходим к сбору доказательной базы. Если сегодня кто-то надумает силовой захват власти, для этого подготовлено много вещей; есть комплекс зданий, мы установили по всему периметру камеры, будет вестись фото, видео фиксация всех нарушений. Предварительно сформированы следственные оперативные группы, которые будут фиксировать все происходящее.

Мы будем действовать в рамках закона, никаких нарушений с нашей стороны допущено не будет, это строго- настрого нами руководителями контролируется.

Кто-то может не выносит из прошлых событий уроки, но мы многое взяли для себя на вооружение, мы это все будем применять. Очень хотелось бы этого не делать, потому что это наши братья, друзья, близкие люди, которых мы уважаем, садимся, общаемся дружелюбно, но когда политические интересы, конечно есть разные взгляды.

Призываю все делать цивилизованным путем. Что касается проведения самого мирного митинга, то это право всех граждан. Они имеют право на волеизъявление, на свободу слова, я считаю, что есть варианты договориться по любым вопросам. Самое главное, чтобы аргументы, которые приводят были обоснованными.

Мы все очень четко понимаем права и обязанности наших граждан и будем их всегда защищать. Но, при этом, хотел бы строго предупредить, что противоправные деяния будут жестко пресекаться в рамках закона», – подчеркнул председатель СГБ, генерал-майор Роберт Киут.