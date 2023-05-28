ГОСАНСАМБЛЬ АБХАЗИИ ДАЛ КОНЦЕРТ В МОСКВЕ

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . Выступление Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Республики Абхазия в субботу, 27 мая, прошло с большим успехом. Перед выступлением в холле зала состоялся пресс-подход, в котором принял участие министр культуры Даур Кове. Он подчеркнул, что мероприятие проводится при поддержке министерств культуры России и Абхазии, а организатором является Росконцерт.

«Я уверен, что наши артисты смогут показать всё своё мастерство и порадуют публику, которая пришла на концерт», – сказал Кове.

Министр также отметил, что у него состоялась встреча с заместителем министра культуры РФ Андреем Малышевым, на которой была подписана Программа сотрудничества между двумя ведомствами на 2023-2025 годы.

«В Программе запланированы ответные гастроли российских творческих коллективов и сотрудничество по широкому спектру направлений – от изобразительного искусства до библиотечного и музейного дела», – сказал Кове.

Со сцены министр зачитал приветственный адрес президента Абхазии Аслана Бжания, в нём глава государства отметил, что сегодня у российских зрителей есть уникальная возможность прикоснуться к абхазской культуре, ощутить её энергию и ритм в исполнении Госансамбля.

«В нынешнем году исполняется 15 лет со дня признания государственной независимости Абхазии Российской Федерацией. Этот знаменательный юбилей придаёт сегодняшнему событию особый символизм. Формирование дружеских отношений между нашими странами немыслимо без крепкого фундамента культурной связи. Отрадно видеть, как наше взаимодействие становится все более многогранным», – говорится в адресе.

После официальной части начался концерт. Прозвучали народные абхазские песни, в том числе «Гудиса», «Вдовы», шуточная «Рафида», героические «Озбакь» и «Кяхба Хаджарат», старинная походная «Саматхуа» и ритуально-героическая «О скале».

Украшением программы стали абхазские народные танцы и вокально-хореографические картины, такие как «Абхазская свадьба», «Ауапакуашара» («Танец с бурками»), хороводный танец «Аурашьа».

Солировали заслуженные артисты Абхазии Адамыр Сангулия, Омар Дзиндзибадзе, Эмма Абгаджава, Герман Хашиг, Заслуженная артистка Южной Осетии Илона Зухба и Народный артист Абхазии Анри Ферзба.