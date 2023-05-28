 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Новости Воскресенье, 28 мая 2023 21:32
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ. Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в воскресенье в Сухуме на кортах теннисного клуба «Акуа» при поддержке правительства Москвы. Соревнования продлятся до 31 мая. В них примут участие дети двух возрастных категорий: мальчики и девочки до 10 лет, мальчики и девочки от 10 до 13 лет. Главным судьёй соревнований является судья международной категории Андрей Гарибян.

Открывая турнир директор филиала ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме» Александр Бигвава отметил, что такие соревнования ко Дню защиты детей проводятся второй год подряд.

«От имени правительства Москвы и от себя лично, приветствую вас на открытии теннисного турнира, посвященного Дню защиты детей. В прошлом году в это же время и в этом же месте мы провели замечательный турнир, и я очень рад тому, что мы нашли возможность сделать это сегодня. Я надеюсь, что это станет у нас доброй традицией. Считаю важным проведение подобных мероприятий, потому что спорт воспитывает в человеке лучшие качества, которые могут понадобиться не только на спортивных площадках, но и в жизни», – сказал он.

Александр Бигвава выразил уверенность, что талантливые и увлеченные теннисом дети смогут проявить себя в этом турнире.

«Возможно в эти дни загорится новая звёздочка абхазского тенниса», – подчеркнул руководитель Дома Москвы.

Участников турнира также поприветствовал глава государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

«Уважаемые участники турнира, у вас сегодня есть возможность творить на радость всем свою историю. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Огромное спасибо Дому Москвы за вклад в развитие нашего абхазского спорта», – отметил он.

Главным гостем открытия турнира стала советская и российская теннисистка, мастер спорта СССР Татьяна Зинина. Она передала в дар госкомитету Абхазии по делам молодежи и спорту энциклопедию «Российский теннис: кто есть кто. Звёзды российского тенниса за 140 лет его истории». Эта книга является первым в России энциклопедическим изданием, посвященном персоналиям. В энциклопедии даны подробные справки о видных деятелях и пионерах отечественного тенниса, обо всех заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса и заслуженных тренерах России, а также о чемпионах России, о россиянах – победителях и призёрах крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. 

«Вторая строчка здесь (в энциклопедии) это Авидзба Ален. Он у нас чемпион мира, Европы, кубка Дэвиса. Он принес огромное количество побед России. Мы очень гордимся, что Ален находится в лучшей энциклопедии тенниса России. Я бы хотела, чтобы вы гордились и знали, что звезды Абхазии уже есть в таких серьезных книгах. А участникам я хочу пожелать, чтобы они показали на этом серьезном турнире хороший результат и набрались спортивного опыта», – подчеркнула Татьяна Зинина.

По окончании официальной части организаторы вручили каждому ребёнку подарок, после чего перед участниками и гостями турнира выступила студия кавказского танца «Кудры» отдела культуры администрации Гулрыпшского района (руководитель Омар Багателия).

Турнир организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Дом Москвы благодарит за сотрудничество главу Администрации Сухума Беслана Эшба, руководство теннисного клуба «Акуа» Беслана Ашуба и Арноу Чанба, а также главу администрации Гулрыпшского района Саида Харазия и начальника отдела культуры района Валентину Пицевич.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 28 мая 2023 21:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОСАНСАМБЛЬ АБХАЗИИ ДАЛ КОНЦЕРТ В МОСКВЕ УЧЕНЫЕ КФУ ОБНАРУЖИЛИ ТРИ НОВЫЕ ПЕЩЕРЫ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.