ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТКРЫЛСЯ В СУХУМЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . Теннисный турнир ко Дню защиты детей открылся в воскресенье в Сухуме на кортах теннисного клуба «Акуа» при поддержке правительства Москвы. Соревнования продлятся до 31 мая. В них примут участие дети двух возрастных категорий: мальчики и девочки до 10 лет, мальчики и девочки от 10 до 13 лет. Главным судьёй соревнований является судья международной категории Андрей Гарибян.

Открывая турнир директор филиала ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме» Александр Бигвава отметил, что такие соревнования ко Дню защиты детей проводятся второй год подряд.

«От имени правительства Москвы и от себя лично, приветствую вас на открытии теннисного турнира, посвященного Дню защиты детей. В прошлом году в это же время и в этом же месте мы провели замечательный турнир, и я очень рад тому, что мы нашли возможность сделать это сегодня. Я надеюсь, что это станет у нас доброй традицией. Считаю важным проведение подобных мероприятий, потому что спорт воспитывает в человеке лучшие качества, которые могут понадобиться не только на спортивных площадках, но и в жизни», – сказал он.

Александр Бигвава выразил уверенность, что талантливые и увлеченные теннисом дети смогут проявить себя в этом турнире.

«Возможно в эти дни загорится новая звёздочка абхазского тенниса», – подчеркнул руководитель Дома Москвы.

Участников турнира также поприветствовал глава государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

«Уважаемые участники турнира, у вас сегодня есть возможность творить на радость всем свою историю. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Огромное спасибо Дому Москвы за вклад в развитие нашего абхазского спорта», – отметил он.

Главным гостем открытия турнира стала советская и российская теннисистка, мастер спорта СССР Татьяна Зинина. Она передала в дар госкомитету Абхазии по делам молодежи и спорту энциклопедию «Российский теннис: кто есть кто. Звёзды российского тенниса за 140 лет его истории». Эта книга является первым в России энциклопедическим изданием, посвященном персоналиям. В энциклопедии даны подробные справки о видных деятелях и пионерах отечественного тенниса, обо всех заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса и заслуженных тренерах России, а также о чемпионах России, о россиянах – победителях и призёрах крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

«Вторая строчка здесь (в энциклопедии) это Авидзба Ален. Он у нас чемпион мира, Европы, кубка Дэвиса. Он принес огромное количество побед России. Мы очень гордимся, что Ален находится в лучшей энциклопедии тенниса России. Я бы хотела, чтобы вы гордились и знали, что звезды Абхазии уже есть в таких серьезных книгах. А участникам я хочу пожелать, чтобы они показали на этом серьезном турнире хороший результат и набрались спортивного опыта», – подчеркнула Татьяна Зинина.

По окончании официальной части организаторы вручили каждому ребёнку подарок, после чего перед участниками и гостями турнира выступила студия кавказского танца «Кудры» отдела культуры администрации Гулрыпшского района (руководитель Омар Багателия).

Турнир организован при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».

Дом Москвы благодарит за сотрудничество главу Администрации Сухума Беслана Эшба, руководство теннисного клуба «Акуа» Беслана Ашуба и Арноу Чанба, а также главу администрации Гулрыпшского района Саида Харазия и начальника отдела культуры района Валентину Пицевич.