УЧЕНЫЕ КФУ ОБНАРУЖИЛИ ТРИ НОВЫЕ ПЕЩЕРЫ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 мая 2023. Абхазия-Информ . Учёные и студенты Крымского федерального университета в рамках научно-исследовательского проекта нашли три новые пещеры в Республике Абхазия. Об этом сообщил старший преподаватель Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

«В рамках экспедиции три новые пещеры. Они находятся в Гагрском районе Абхазии на высоте около 600 метров над уровнем моря. Их глубина – от 10 до 22 метров. Пещеры представляют собой колодцы диаметром до двух метров с небольшим горизонтальным продолжением на дне. Исследования проводятся в рамках выявления подземных карстовых водоносных систем Абхазии и необходимы для понимания того, как функционирует гидросистема», – отметил Геннадий Самохин.

В экспедиции приняли участие учёные из Новороссийска, Новосибирска, Москвы и Сочи. Вместе с ними работали и студенты Крымского федерального университета. В ходе экспедиции они впервые научились делать топографические съёмки пещер, проводить комплексные исследования в полевых условиях.

«Это моё первое участие в экспедиции. Основные задачи команды за девять дней нашего пребывания в Абхазии были связаны с транспортировкой оборудования, проведением укрепительных работ и осуществлением первопроходов. В первые дни мы исследовали найденные ранее пещеры, где вместе с другими специалистами осмотрели колодцы и провели сбор данных. В некоторых местах пришлось откапывать глину, для того чтобы расширить пещеру», – поделилась студентка первого курса Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Яна Сизова.

Учёные Крымского федерального университета проводят комплексные научные работы в Абхазии на протяжении нескольких лет. Работа осуществляется при поддержке Государственного комитета по экологии и охране природы РА.

Информация и фото предоставлены пресс-службой КФУ.