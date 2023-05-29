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Абхазия Информ

12 ЛЕТ НАЗАД УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ БАГАПШ

Новости Понедельник, 29 мая 2023 15:05
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12 ЛЕТ НАЗАД УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ БАГАПШ

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ. 29 мая исполнилось 12 лет со дня смерти второго президента Республики Абхазия  Сергея Васильевича Багапша (4 марта 1949-29 мая 2011).

Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Сергея Багапш в с. Джгерда.

В церемонии возложения приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, члены правительства, парламентарии, представители общественности, школьники.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 62 году жизни в 2011 г. в Москве.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 29 мая 2023 15:12

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