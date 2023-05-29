12 ЛЕТ НАЗАД УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ БАГАПШ

Президент Аслан Бжания возложил цветы к мемориалу Сергея Багапш в с. Джгерда.

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ . 29 мая исполнилось 12 лет со дня смерти второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапша (4 марта 1949-29 мая 2011).

В церемонии возложения приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, члены правительства, парламентарии, представители общественности, школьники.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 62 году жизни в 2011 г. в Москве.