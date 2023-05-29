РОБЕРТ КИУТ: «СГБ РА ЗАЩИЩАЕТ НАРОД АБХАЗИИ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ»

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ . В связи с митингом оппозиционных политических сил, назначенным на 30 мая, председатель СГБ Роберт Киут выступил с обращением к гражданам республики.

Как вам известно, Администрация города Сухум разрешила проведение массовых мероприятий 30 мая. Сообщаем, что СГБ РА в рамках реализации своих полномочий будет осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий.

Вместе с тем при поступлении информации о попытках совершения уголовных или антиконституционных действий они будут немедленно пресекаться в рамках закона. Еще раз обращаю внимание, что СГБ РА защищает народ Абхазии и конституционный строй», – говорится в обращении главы СГБ.