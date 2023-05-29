 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ: «СГБ РА ЗАЩИЩАЕТ НАРОД АБХАЗИИ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ»

Новости Понедельник, 29 мая 2023 15:15
Оцените материал
(0 голосов)
РОБЕРТ КИУТ: «СГБ РА ЗАЩИЩАЕТ НАРОД АБХАЗИИ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ»

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ. В связи с митингом оппозиционных политических сил, назначенным на 30 мая,  председатель СГБ Роберт Киут  выступил с обращением  к гражданам  республики.

«Уважаемые граждане и гости Республики Абхазия!

Как вам известно, Администрация города Сухум разрешила проведение массовых мероприятий 30 мая. Сообщаем, что СГБ РА в рамках реализации своих полномочий будет осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению прав граждан при проведении мирных массовых мероприятий. 

Вместе с тем при поступлении  информации о попытках совершения уголовных или антиконституционных действий они будут немедленно пресекаться в рамках закона. Еще раз обращаю внимание, что СГБ РА защищает народ Абхазии и конституционный строй», – говорится в обращении главы СГБ.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 29 мая 2023 15:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАНИЕ РАЗЫСКИВАЕМОГО НА СТАДИОНЕ В ТКУАРЧАЛЕ 1 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.