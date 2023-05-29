НА СТАДИОНЕ В ТКУАРЧАЛЕ 1 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ . 1 июня в городе Ткуарчал среди команд из пяти районов пройдет финал спортивно-развлекательных мероприятий, организованных Совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию сельских территорий, при поддержке районных инициативных групп Гагрского, Гудаутского, Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов.

С 12 по 17 мая в пяти районах Абхазии прошли спортивно-развлекат­ельные мероприятия, организованные Совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию се­льских территорий, при подд­ержке районных иници­ативных групп Гагрск­ого, Гудаутского, Оч­амчырского, Ткуарчал­ского и Галского рай­онов.

Всего в соревнованиях в пяти районах приняли участие 156 школьников. В Гагрском, Гудаутском, Галском и Очамчырском районах соревновались по пять команд в составе шести человек, в Ткуарчалском районе – шесть команд по шесть человек.



Команды-победители из каждого района, а именно, школа-интернат города Очамчыра им С.П. Басария, состоящая из представителей разных сел района, команды из сел Галхуч, Батигуара, Куланырхуа и Цандрыпш, примут участие в финальных соревнованиях, которые состоятся 1 июня на стадионе города Ткуарчал.

Главная цель мероприятия - знакомство школьников из разных сел и укрепление межрайонных связей, а также пропаганда здорового образа жизни и образования.