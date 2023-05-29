БОРИС И АЛИАС БАГАТЕЛИЯ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ ПО САМБО

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ . В городе Ржеве проходил открытый XXX чемпионат России по самбо среди мастеров. В турнире приняли учащие свыше 400 самбистов-мастеров из более чем 30 регионов России. В соревновании приняли участие Борис и Алиас Багателия, которые завоевали золотые медали.

Борис Багателия стал победителем в весовой категории 97+ кг (М7), а Алиас Багателия (М2) в весовой категории 98 кг. Теперь нашим спортсменам предстоит подготовка к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Казахстане.



Борис Багателия – двукратный чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России и Кубка Москвы, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени.



Алиас Багателия – мастер спорта России по вольной борьбе и самбо.