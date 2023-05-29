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Абхазия Информ

БОРИС И АЛИАС БАГАТЕЛИЯ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ ПО САМБО

Новости Понедельник, 29 мая 2023 15:31
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БОРИС И АЛИАС БАГАТЕЛИЯ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ ПО САМБО

Сухум. 29 мая 2023. Абхазия-Информ. В городе Ржеве проходил открытый XXX чемпионат России по самбо среди мастеров. В турнире приняли учащие свыше 400 самбистов-мастеров из более чем 30 регионов России. В соревновании приняли участие Борис и Алиас Багателия, которые завоевали золотые медали. 

Борис Багателия стал победителем в весовой категории 97+ кг (М7), а Алиас Багателия (М2) в весовой категории 98 кг. Теперь нашим спортсменам предстоит подготовка к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Казахстане. 

Борис Багателия – двукратный чемпион мира, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион России среди мастеров, обладатель Кубка России и Кубка Москвы, мастер спорта международного класса по самбо, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. 

Алиас Багателия – мастер спорта России по вольной борьбе и самбо.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 29 мая 2023 15:47

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